أوشكت الإجازة الصيفية أن تنتهي، إلا أن هناك مزايا للجميع لم تنته ولكنها بدأت للتو - وهي «كل هدية ذهبية مع الطرف الأغر»، الذي يجري في جميع معارض الطرف الأغر والبوتيكات المشاركة والتي تشمل «تاغ هوير، فيرزاتشي، شاريول وآغنر».



بدأ العرض من 10 أغسطس، وينتهي في 10 سبتمبر2017، فسارعوا بالشراء لأن كل هدية مع الطرف الأغر ذهبية.

«كل هدية ذهبية مع الطرف الأغر»، يقدم للجميع الفرصة بالفوز بقطع مميزة، والكل فائز، فمع كل عملية شراء بقيمة 400 دينار في أي من المعارض المشاركة، يحصل العميل على هدية قيمة.



حيث تتنوع الهدايا بين الاكسسوارات، المجوهرات والساعات المقدمة من أفخر العلامات التجارية مثل «فيرزاتشي، فيندي، اغنر، مونتيغرابا، شاريول، سلفاتوري فيراغامو، بولغاري، غوتشي، إسكادا، تاغ هوير» والكثير من العلامات التجارية الأخرى في انتظار الجميع!

ولكن الاحتفالات لهذا الصيف لن تنتهي هنا فقط، مع شركة الطرف الأغر هناك دائما شيء للجميع.



فإذا كنت من عملاء معارض Abriez، يمكنك أيضا الفوز معنا بقسيمة شرائية مع كل عملية شراء بقيمة 200 دينار قابلة للاستخدام في فاتورة الشراء القادمة.

لا تفوت «كل هدية ذهبية مع الطرف الأغر»، فهو الأكثر فخامة لهذا الصيف! للمزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع الرسمي www.trafalgarkuwait.com، أو متابعة صفحة الإنستغرام @Trafalgarkuwait أو الاتصال على فريق خدمة العملاء من الأحد إلى الخميس على 1881188.