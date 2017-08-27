أعلن البنك الأهلي المتحد، عن رعاية برنامج «التطوع سعادتي» للعام الثاني على التوالي وذلك في إطار شراكته الاستراتيجية مع لوياك الكويت، حيث يهدف هذا التحالف إلى تعزيز مجموعة واسعة من الأنشطة المجتمعية والدعم للمجتمع الكويتي.

تهدف مبادرة «التطوع سعادتي» إلى مساعدة كافة أطياف المجتمع الكويتي، حيث تضم هذه المبادرة مشاركين تتراوح أعمارهم بين 16 عاما أو أكثر يتعاونون مع مختلف المراكز الاجتماعية التطوعية مثل KAACH ومعهد برادايس وAbeer 2.



وتشمل الأنشطة كيفية ممارسة الإسعافات الأولية وذلك في جمعية الهلال الاحمر الكويتي بالإضافة إلى تقديم كافة المساعدات لكبار السن.



وبهذه المناسبة، قام ريتشارد جروفس الرئيس التنفيذي بالبنك الأهلي المتحد باستقبال فتوح الدلالي عضو مجلس الإدارة في لوياك الكويت في البنك الأهلي المتحد بحضور طارق محمود نائب أول الرئيس التنفيذي - مجموعة الأعمال المصرفية - بالبنك الأهلي المتحد ومريم المضف رئيس شؤون الموظفين بالبنك الأهلي المتحد، ونينار القامس مدير البرامج التطوعية بمؤسسة لوياك الكويت.

وقد أعرب ريتشارد جروفس عن سعادته بنجاح بالتعاون المشترك بين البنك ومؤسسة لوياك، متوقعا أن يثمر هذا التعاون عن العديد من الأنشطة المتنوعة والمبادرات في المستقبل القريب لتحقيق المزيد من أهداف البنك المتمثلة في دعم المجتمع الكويتي من خلال شراكات مفيدة بين المؤسسات المالية وجيل الشباب الواعد.



وأشار إلى اعتزام البنك الأهلي المتحد إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات التي تعكس الهدف الاستراتيجي للبنك في تعزيز دوره في العمل الاجتماعي.

ومن جهتها، قالت فتوح الدلالي: نحن فخورون بتجديد الشراكة مع البنك الأهلي المتحد، ونحن متحمسون جدا للعمل من خلال هذه الروح الإيجابية، والتي تؤكد حرص البنك الأهلي المتحد على دعم هذا التغير الإيجابي من خلال تحفيز عملية تمكين الشباب الكويتي.