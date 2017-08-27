بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم أسرة فنادق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت بأصدق التهاني والتبريكات من الكويت وأهلها الكرام، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتدعوكم لقضاء أجمل الأوقات في أجواء أصيلة فاخرة لطالما تميز بها فندق شيراتون الكويت لأكثر من نصف قرن من الضيافة الأصيلة.

وترحب بكم مطاعم شيراتون الكويت وأفرعها في غراند أفنيو-الأفنيوز على طريقتها المعهودة وطابعها المميز لتثري أجواء عيد الأضحى المبارك مع أشهى المأكولات وألذ الأطباق وأرقى أنواع الخدمة.

ومن فندق شيراتون الكويت، تدعوكم مطاعمه إلى تذوق أشهى الأطباق التي أعدت خصيصا لهذه المناسبة، حيث يقدم مطعم الحمراء البوفيه العامر بالمأكولات العالمية، ومطعم ريكاردو، الاسم الذي استحق ثقتكم، يقدم أطباقه الإيطالية الفاخرة بأجواء استثنائية عريقة.



ومن ربوع لبنان يقدم مطعم الطربوش أجود أنواع المقبلات والمشاوي على أنغام الموسيقى الحية، ومن عبق الهند يقدم مطعم بخارى أجود المأكولات بأزكى النكهات مع خبز النان الحار كذلك مطعم شهريار بأصنافه الشهية وأطيب المشاوي الإيرانية مع خبز التنور الساخن.

أما فندق فوربوينتس شيراتون الكويت فينتظركم للاحتفال معكم بأجواء ممتعة في «بيتزيريا لاماما» حيث المأكولات الإيطالية القادمة من ريفها والبيتزا المخبوزة على الحطب والباستا اللذيذة بأنواعها والمحضرة أمامكم لتضفي مذاق الطعم الحقيقي.

وإلى مجمع الأفنيوز، يستقبلكم مطعم الحمراء بحلته الجديدة وتصميه الفريد والكلاسيكي المستوحى من قصر الحمراء في إسبانيا، ليجمع ما بينه وبين أهل الكويت الذين يحبون كل ما هو عصري وأصيل وليقدم ما لذ وطاب من أشهى المأكولات التي يحضرها أمهر الطهاة أمامكم بدقة وفن.

ويستقبلكم مطعم الطربوش اللبناني، وبخارى الهندي، وشهريار الإيراني ليقدم لكم أسهى المأكولات وألذ الأطباق وأرقى أنواع الخدمة.

وفي هذه المناسبة يتقدم كل من السيد فهد أبو شعر- المدير العام في فندق شيراتون الكويت والسيد منير عامر- المدير العام في فندق فوربوينتس شيراتون الكويت، والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين بالتهاني والتبريكات من الكويت الحبيبة وأهلها وجميع المقيمين على أرضها الطيبة متمنين للجميع عيد أضحى مباركا، وكل عام وأنتم بخير.