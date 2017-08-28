التزاما بالتفاعل مع زبائنها والمجتمع ككل، أقامت X-سايت من إلكترونيات الغانم أول أمسية لها للموسيقى الشرقية وذلك في معرضها الكائن في منطقة الري، حيث استضافت فرقة «أرابيسكا» التي قامت بالعزف على ألحان الموسيقى الشرقية الشهيرة مضيفة لمستها الفريدة في العزف.

وتأتي هذه الأمسية كأول فعالية تقيمها X-سايت ضمن سلسلة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في مختلف معارضها، إذ تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز تجربة التسوق وخلق أجواء اجتماعية وممتعة حيث يمكن للزبائن الاستمتاع بالتسوق. X-سايت من إلكترونيات الغانم هي أكبر سلسلة معارض للإلكترونيات في الكويت، حيث تمتلك 19 معرضا منتشرة في جميع أنحاء الكويت وتوفر كذلك تجربة التسوق بكل راحة من منزلك عبر تحميل تطبيق X-سايت المجاني أو تصفح الموقع الرسمي للمتجر www.xcite.com، كما يمكن للعملاء الاستمتاع بالعديد من الخدمات المميزة من X-سايت بما في ذلك التسهيلات التمويلية، والتسوق في أي من المتاجر المختارة التي تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى برامج الضمان والتوصيل المجاني وخدمات التركيب.

ويخدم مركز خدمة العملاء المتكامل من X-سايت العملاء ستة أيام في الأسبوع بفضل فريق من الفنيين المتمرسين في مجالهم.