احتفالا بواحدة من أكثر المناسبات فرحا وبهجة خلال العام، يرحب فندق مارينا الكويت بالزوار وعائلاتهم خلال عيد الأضحى المبارك، ويدعوهم لقضاء أوقات مميزة ضمن أجواء لا مثيل لها مع عروض فريدة تم إعدادها لتلبي احتياجات جميع الزوار من جميع الأعمار وتحوز على رضاهم.

وأعدت إدارة الفندق مجموعة واسعة ومتميزة من الأنشطة التي تضفي مزيدا من المرح والألفة على لقاء الزوار مع عائلاتهم وأصدقائهم تشمل ألعابا للكبار والأطفال، ومشاهدة الأفلام وكرة القدم الشاطئية، والقلاع النطاطة والترامبولين والرسم على الوجوه وغيرها الكثير من الفعاليات.

يضمن فندق مارينا الكويت للزوار إقامة ممتعة ومريحة في واحدة من الغرف الفندقية الواسعة أو الأجنحة الفاخرة التي تتوافر بأسعار خاصة خلال هذه المناسبة السعيدة، كما يتاح لهم الدخول إلى «نادي وسبا كورال ريف الصحي» الذي يوفر لهم ملاذا للاسترخاء والراحة واستعادة النشاط والحيوية.

ويوفر مطعم «Six Palms» بوفيه فطور يومي يضم تشكيلة شهية من الأطباق العالمية، وكذلك بوفيه غداء وعشاء فاخر مع تشكيلة مذهلة من الأطباق العربية التقليدية وأشهر المأكولات العالمية، إلى جانب تشكيلة متنوعة ولذيذة من الحلويات العربية والعالمية، وسيتم تقديم رعاية خاصة للصغار في ركن مخصص للأطفال.

وقال مدير عام فندق مارينا الكويت نبيل حمود: «يتقدم فندق مارينا الكويت بأجمل التهاني والتبريكات لجميع زوارنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونتطلع لاستقبالهم في هذه المناسبة المميزة وتلبية جميع احتياجاتهم كي نجعل إقامتهم في الفندق تجربة استثنائية».

ولمزيد من الأنشطة الترفيهية، يقدم الفندق مجموعة واسعة من خدمات ومرافق عالمية المستوى تشمل شاطئا خاصا، ومسابح خارجية، ونادي «كورال ريف» الصحي.