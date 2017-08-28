«هكذا تنعم بمساحة أكبر لحياتك وأحلامك»، هو ملخص ما يزخر به كتالوج إيكيا الجديد 2018.

وكتالوج 2018، الذي أصدرته ايكيا اليوم، متوافر في معرضها حيث بإمكانك أخذ نسختك الخاصة معك إلى المنزل، أو ببساطة تستطيع تحميل تطبيق الكتالوج لتحصل على المزيد من الأفكار العصرية والملهمة والنصائح المفيدة، بالإضافة إلى مقاطع فيديو.

في كل سنة، ومع صدور كل كتالوج جديد، تطلق ايكيا مجموعة كبيرة من المنتجات والتصاميم الحديثة والجذابة الخاصة بتأثيث كل ركن في المنزل ليصبح أجمل وأكثر راحة لك ولجميع أفراد عائلتك.

وايكيا هذا العام تحتفل بالحياة داخل وحول غرفة المعيشة. فهذه الغرفة هي بمنزلة «قلب» الحياة اليومية داخل المنزل، والركن الأكثر صخبا.

إنها مكان مليء دائما بالأنشطة المختلفة على مدار اليوم، كما أنها مركز حياة الأسرة بمعظم تفاصيلها: فيها نلتقي بأفراد العائلة، ونستقبل الأصدقاء، ونتناول الطعام، ونحتفل بالمناسبات الخاصة، ونلعب مع صغارنا، وأيضا نستمتع بقيلولة مريحة.

غرفة المعيشة موجودة لتذكرنا بالأشياء المهمة في الحياة، وانه بإمكانك أن تكون كما أنت وعلى راحتك.

وفي كتالوج ايكيا الجديد 2018 أفكار غنية تساعدك في ابتكار مساحة مناسبة لممارسة جميع أنواع الأنشطة اليومية التي تحبها، وبالتالي اختيار وتحقيق أسلوب الحياة التي تريدها.

ونصائح بسيطة خاصة بالأثاث تلهمك وتمكنك من العيش حياة يومية أفضل داخل المنزل، إضافة إلى مجموعة من الحلول الذكية لتحقق الاستفادة القصوى من المساحات الصغيرة لتبدو أكبر وأكثر رحابة، بتكلفة مناسبة ومن دون المساومة على جمالية التصميم أو الجودة.

وهناك أيضا معلومات تساعدك على العيش بطريقة أكثر استدامة في المنزل بمجرد اتخاذ خطوات عملية وبسيطة مثل أن تحسن شراء المطبخ المناسب.

وخلال السنوات العشرين الماضية شهد العالم المزيد من التغييرات تفوق بكثير كل تلك التي شهدناها خلال المائتي عام الماضية، فالمدنية والتكنولوجيا أعادتا تشكيل أسلوب حياتنا وكذلك شكل منازلنا، وهذا بالتالي أنتج مفهوما جديدا لوظيفة غرفة المعيشة، وايكيا تريد أن تلهمك لكي تفكر بالأشياء التي تهمك، وأن توجد مساحة لهذه الأشياء في غرفة المعيشة، مثل أن تمارس هواية تحبها أو تعتني بالنباتات أو تستقبل أصحابك، ايكيا تريدك أن تحقق مساحة لحياتك.

لذلك جرى التركيز بشكل أساسي على أن يكون كتالوج ايكيا الجديد 2018 ملهما، غنيا بالمعلومات والأفكار والصور والنصائح والحلول المتعددة الوظائف الخاصة لنساعد عملاءنا على الاستغلال الأمثل للمساحة المتوافرة لديهم، لاسيما المنازل الصغيرة، ويتيح كتالوج ايكيا لك جعل الحياة المنزلية أجمل، ودائما بأسعار أكثر انخفاضا تبقى ثابتة لمدة سنة كاملة، ما يتيح للعملاء الوقت الكافي للتخطيط لمشترياتهم.

كتالوج ايكيا الجديد 2018 مترجم إلى 35 لغة، وسيتم توزيعه في الكويت على المنازل في جميع أنحاء البلاد باللغتين العربية والإنجليزية، وإلى جانب النسختين المطبوعة والرقمية يمكنك تحميل التطبيق الخاص بالكتالوج بسهولة لتحصل على مقاطع فيديو والمزيد من الأفكار والحلول المبتكرة الخاصة بالتأثيث المنزلي.