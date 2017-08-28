أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، عن تقديمه باقة متنوعة من العروض المميزة لقضاء أمتع الأوقات بصحبة العائلة والأصدقاء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، قال سافينو ليون، المدير العام لفندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة: «يعتبر عيد الأضحى المبارك من المناسبات الخاصة التي تجمع وتقوي علاقة العائلة والأصدقاء في حين مشاركة ألذ المأكولات، وقد حرصنا هذا العام في فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة على الارتقاء بعروضنا إلى أعلى المستويات، والعمل على تجهيز مطاعمنا بأفخم الاستعدادات التي تليق بهذه المناسبة، والتي تتضمن نشاطات ترفيهية للأطفال.

كما نتطلع إلى الترحيب بضيوفنا بمختلف أعمارهم لنشاركهم فرحتهم بهذه المناسبة الكريمة». واحتفالا بعيد الأضحى المبارك، توفر المطاعم مجموعة كبيرة من العروض المميزة، حيث يقدم مطعم غاردن كافيه وجبات برانش خاصة بالعيد، إلى جانب تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق المحلية والعالمية يقدمها كل من مطعم بيبر ستيك هاوس ومطعم سولت، كما سيتم تخصيص ركن للمشروبات يقدم مجموعة متنوعة من الكوكتيلات الطازجة، فضلا عن توفير تشكيلة واسعة من الحلويات تضم أكثر من 89 صنفا، بما فيها نافورة الشوكولاتة الأكبر في الكويت، والتي ستقدم في مطعم بيبر ستيك هاوس الشهير، ولمزيد من التميز سيتيح الفندق للضيوف فرصة الاستماع إلى موسيقى الجاز الحية، في حين سيتم تقديم وجبات البرانش للضيوف الصغار في مطعم سولت، والذي سيشكل محطة مخصصة للأطفال يتمتعون فيها بباقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية.

وخلال الأيام الأولى من عيد الأضحى، سيحتفي الفندق بضيوفه الصغار بشكل خاص، حيث سيتم استقبالهم في الصالة الرئيسية من قبل الرسامين، ومصممي البالونات، ولاعبي الخفة، كما سيقدم كل من نادي السندباد للأطفال ونادي اليافعين عروضا متميزة تتضمن الرسم على الحجارة، والفنون والأشغال اليدوية، وفن طي الأوراق الياباني «الأوريجامي»، والعديد من الألعاب الممتعة، إلى جانب الاستماع إلى الموسيقى الرائعة لمنسقي الأغاني.

كما سيستضيف مطعم «مينت» خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد حفلات شواء عائلية بجانب حوض السباحة، وذلك بين الساعة 1 ظهرا و8 مساء، سيتم خلالها تقديم أشهى أطباق المشاوي، إلى جانب الكباب المشكل، وألذ المقبلات، ولعشاق المأكولات الإيطالية، يقدم مطعم أوليو تشكيلة واسعة من أحدث إبداعات المطبخ الإيطالي.

ومع هذه المجموعة المميزة من العروض، يدعو جميرا شاطئ المسيلة ضيوفه وزواره للاحتفال والاستمتاع بتجربة لا تنسى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.