أعلن بنك برقان، المؤسسة المالية والمصرفية الرائدة والتي تعتمد نهجا راسخا يركز على أولوية العميل، تفعيل خطة جديدة تهدف من خلالها إلى تلبية المتطلبات المالية والمصرفية المتنامية لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى توفير أرقى مستوى من الخدمات لجميع أفراد المجتمع.

وتعكس عروض بنك برقان الأخيرة حرصه على توفير أفضل التجارب المصرفية لعملائه، إضافة إلى مواكبة أحدث المعايير والتطبيقات التكنولوجية الأكثر تطورا على مستوى العالم.

وقد جهز بنك برقان 6 فروع محلية بشكل كامل في مناطق مختلفة بهدف توفير خدماته ومنتجاته المتنوعة لعملائه من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التوصيات الصادرة مؤخرا من بنك الكويت المركزي.

وتتوزع هذه الفروع في كل من العديلية، بيان، خيطان، القرين، الرقة، والقصر، وتتيح للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية بكفاءة واستقلالية وسهولة تامة، تحت إشراف وإدارة فريق من الموظفين المؤهلين والمدربين على التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، كالتعامل بلغة الإشارة.

وأكد بنك برقان التزامه بالمتطلبــات الرقابيـــــــة والتنظيمية من خلال الدور الحيوي الذي يؤديه لابتكار وتوفير الحلول المصرفية الرائدة لكل أفراد المجتمع ككل وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وذلك لتسهيل وصولهم إلى مجموعة متكاملة من الخدمات المالية، وتوفير باقة شاملة منها بمستويات عالمية.

وكان بنك برقان قد أطلق تقنية «READSPEAKER» الأولى من نوعها والحائزة على العديد من الجوائز، وذلك لتحويل محتوى موقعه الإلكتروني النصي إلى محتوى صوتي، إضافة إلى مجموعة مختلفة من تطبيقات التفاعل الصوتي المتطورة لتمكين العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة من إنجاز معاملاتهم المالية.

ولضمان بيئة أفضل وأكثر راحة للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، يوفر بنك برقان صناديق آمنة للودائع ويمكن إصدار بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي ومسبقة الدفع مع صورة شخصية لهم.

ويوفر بنك برقان للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة إمكانية الحصول على كشف حساب مطبوع بلغة «بريل» وأجهزة سحب آلي مزودة بتقنية التوجيه الصوتي لتمكينهم من تنفيذ معاملاتهم بخصوصية تامة، هذا إلى جانب اتخاذ البنك تدابير أمنية إضافية داخل مواقع أجهزة السحب الآلي للحفاظ على سلامة العملاء.

ويعكس هذا الإعلان الأخير لبنك برقان حرصه على تقديم الحلول المصرفية الأكثر تطورا، وتطبيق جميع المعايير والمتطلبات التنظيمية والرقابية، وكذلك التزامه بنهجه الثابت وثقافته الراسخة التي تمنح الأولوية للعملاء إلى جانب تعزيز أسس التواصل الاجتماعي وتلبية متطلبات واحتياجات أفراد المجتمعات التي يعمل بينها.