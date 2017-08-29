كجزء من أنشطته الإنسانية ومبادراته الخيرية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الدولي مبادرة توزيع المرطبات والمياه الباردة على مراجعي الجهات الحكومية والعاملين في الأماكن المكشوفة في جميع مناطق الكويت.

وبهذه المناسبة، أفاد مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا بأن هذه المبادرة التي يطلقها البنك سنويا بمشاركة مجموعة من موظفي البنك المتطوعين، وبالتزامن مع دخول فصل الصيف تعكس مدى حرص البنك على تخفيف وطأة ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد على المتواجدين في الأماكن المكشوفة والمفتوحة مما قد يعرضهم لظروف الطقس القاسية في هذا الوقت من السنة، مشيرا إلى أن مواصلته لهذه المبادرة تأتي من منطلق النجاح الكبير الذي حققته.

وذكر ناجيا أن هذه المبادرة تجسد الحس والدور الإنساني الذي يقوم به البنك من خلال مساعدته لجميع الفئات من جهة وتشجيعه للعمل التطوعي من جهة أخرى، حيث أشاد بجهود الموظفين المتطوعين وتفاعلهم الإيجابي مع المبادرة، مما عكس صدقهم وإحساسهم بالمسؤولية الذي لا يقتصر على مهامهم الوظيفية فحسب، بل حبهم لمد يد العون لكل من هم بحاجة لذلك.

ولابد من الإشارة إلى سعي بنك الكويت الدولي الدائم إلى تبني الأعمال الإنسانية التي تعكس رسالته الاجتماعية ورؤيته الدينية من جهة وتثبت التزامه بمبادئ الشريعة الإسلامية الغراء من جهة أخرى، وذلك في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.