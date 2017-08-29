في إطار مساهماته الاجتماعيـــة والخيريـــة والإنسانية وللعام السادس على التوالي، قام البنك التجاري الكويتي بتقديم «هدية عيد الأضحى» لعمال التنظيف والبناء المتواجدين في مواقع عملهم.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة المكرسة لمد يد العون والمساعدة لفئات مختلفة من المجتمع ومنها فئة عمال التنظيف والبناء ومشاركتهم فرحة الأعياد والمناسبات المختلفة.

وفي تعقيبها على الفعاليات المتنوعة لحملة هون عليهم، قالت مساعد المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة في البنك أماني الورع: «تكتسب حملة هون عليهم التي حازت على جائزة المشروع الرائد اجتماعيا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 أهمية متزايدة كونها تعتني بفئة عمال النظافة والبناء الجديرة بكل الرعاية والاهتمام نظرا لدورهم في حماية البيئة وخدمة أفراد المجتمع بشكل عام».

وبينت أماني الورع أن البنك قد أخذ على عاتقه زمام المبادرة بدعم أواصر الصلة والتعاون بينه وبين مختلف شرائح المجتمع ومنها فئة عمال التنظيف والبناء بإضافة بعد جديد لهذه الحملة ومشاركة عمال التنظيف والبناء فرحة المناسبات السعيدة، وذلك بتوزيع الهدايا على عدد كبير من العمال في العديد من المواقع المختلفة.

وكشفت أماني الورع أن البنك يقوم بتحضير الهدايا قبل موعد المناسبة، وذلك للعمل على توزيعها في الوقت المناسب، وإدخال الفرحة والسرور على قلوب العمال ومشاركتهم فرحة العيد، مؤكدة في هذا الصدد أن عددا كبيرا من عمال التنظيف والبناء استفادوا من «هدية العيد»، حيث حصل كل عامل منهم على هديته التي تم توزيعها عليهم احتفالا بهذه المناسبة.