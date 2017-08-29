رحب المدير العام وعضو مجلس ادارة المدينة المائية «الأكوابارك» محمد عبد الرضا خورشيد برواد المدينة، كما أشاد بالدور الايجابي لدور الجمعيات التعاونية بدعم المساهمين والمقيمين لتوفير أجواء صيفية عائلية من خلال مشاركتهم بالعروض الترويجية ودعمهم لأنشطة «الأكوابارك» بما يخدم الحركة السياحية في البلاد.

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم خورشيد بالشكر لكل من قام بدعم هذه المنشأة السياحية والتي نفتخر بأن تكون من العوامل الصيفية السياحية داخل بلدنا الحبيبة الكويت.

كما هنأ مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وجميع أبناء الشعب الكويتي والإخوة المقيمين بحلول هذه المناسبة المباركة، داعيا الله تعالى أن يحفظ الكويت ويجعلها دائما واحة أمن وأمان في ظل قيادتنا الحكيمة.

وبالنسبة لبرنامج الأكوابارك خلال عطلة عيد الأضحى، قال خورشيد: قمنا بعمل برامج خاصة لروادنا، حيث ستشارك الفرق الموسيقية وهناك العديد من البرامج والفقرات الترفيهية والمسابقات وسيتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين طوال فترة عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه تم إجراء جميع أعمال الصيانة الدوية لضمان سلامة الزوار وليستمتعوا بأوقاتهم.

وأشار خورشيد إلى أن فريق «الأكوابارك» سيكون في استقبال ضيوف المدينة ومعهم خلال قضائهم أمتع الأوقات، متمنيا للجميع السعادة في ربوع المدينة المائية، واعدا بتقديم الأفضل دائما.