دبي: إن بدء العام الدراسي الجديد هو خطوة مهمة للغاية ولذلك فإن أحذية «كلاركس» مصنعة بحرفية فائقة لتؤمن الرعاية والدعم للقدمين طوال اليوم.

وهذا العام، من المتوقع لتشكيلة موسم العودة إلى المدارس أن تطلق العنان لخيال الأطفال الفضوليين مع شخصيات جلوفورمز المتوهجة.

وتتوافر التشكيلة في مختلف أرجاء الإمارات، وتجمع موديلات هذه التشكيلة من الأحذية الكلاسيكية الخاصة بالزي المدرسي ما بين النعومة الفائقة والجلد الذي يسمح بنفاذ الهواء والنعال خفيف الوزن المصنع بتكنولوجيا «Air Spring FX» لمنح الأطفال دفعة إضافية في خطواتهم.

والأهم من ذلك كله، فإن الغلاف الصلب لحماية منطقة أصابع وكعبي القدمين يرقى إلى المتطلبات المتعلقة باهتراء الأحذية على أرضيات ملاعب المدارس.

بالإضافة إلى الراحة التي يمنحها الحذاء وأناقة مظهره، فإن هذه التشكيلة لديها تطبيق تفاعلي خاص بها لشخصيات «جلوفورمز» للأطفال والذي يمكنهم استخدامه لإنجاز سلسلة من التحديات وتعلم حقائق ممتعة أثناء ذلك، فمع كل عملية شراء سيحصل الصغار على لعبة جلوفورمز وشريط مجسم تتم مشاهدته من خلال جهاز هرمي يمكن العثور عليه في صناديق الأحذية المشتراة. لم تكن العودة إلى المدارس بهذه المتعة يوما.

ويستطيع الأهل الاطمئنان إلى النعومة الفائقة لجلد الحذاء ونفاذية الهواء إلى القدمين بالإضافة إلى وعدنا بالراحة المستمرة التي تمنحها ياقة الحذاء وحماية أصابع القدمين والكعب عند الوقوف والتي تلبي متطلبات اهتراء الأحذية على أرض ملعب المدرسة.

وسيقوم فريق موظفي كلاركس المدربون على الملاءمة الدقيقة للقياسات بقياس وملاءمة كل زوج من الأحذية مع قدمي الأطفال للحصول على القياس الأمثل.