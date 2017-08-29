تتقدم شركة المشروعات السياحية بأسمى آيات التهاني والتبريكات لجميع المواطنين والمقيمين بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وفي إطار استعدادات شركة المشروعات السياحية لاستقبال رواد وزائري مرافقها طوال أيام عيد الأضحى المبارك صرح مدير إدارة أبراج الكويت بالتكليف جراح جاسم العماني بأن أبراج الكويت ستستقبل زوارها الكرام من الساعة 8.00 صباحا وحتى 12 بعد منتصف الليل طوال فترة عيد الأضحى المبارك، وسيقدم مطعم أبراج الكويت بوفيه الإفطار والغداء والعشاء، الذي أعد من قبل أفضل الطهاة وبأسعار خاصة.

حيث ان قيمة بوفيه الافطار 7.30 د.ك للكبار و5 د.ك للطفل غير شامل المشروبات، الغداء والعشاء 14 د.ك للكبار و8 د.ك للطفل من عمر 4 إلى 9 سنوات غير شامل المشروبات، بالإضافة الى إمكانية دخول الكرة الكاشفة مجانا مقابل إتمام احدى الوجبات في البوفيه.

متمنيا أن يقضي زوار أبراج الكويت ومحبوها أسعد وأطيب الأوقات.