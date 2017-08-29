يقدم كل من فندق «جي دبليو ماريوت» الكويت، وفندق «كورت يارد ماريوت» و«ريزيدانس إن ماريوت» العديد من العروض والباقات المميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتشمل العروض خصومات تصل إلى 20% على الأجنحة بفنادق ماريوت الكويت، إضافة إلى 30% خصم بجميع المطاعم.

ويشمل عرض الغرف بوفيهات إفطار من أشهى الأصناف العالمية على قائمة مطعم «أتريوم» الشهير بفندق «كورت يارد ماريوت»، كما يضم الفندق كذلك العديد من المطاعم منها المطعم الهندي المميز «سول آند سبايس» والذي يقدم مزيجا رائعا من التوابل الهندية، إضافة إلى المطعم الياباني «سوشي» الذي يقدم ألذ وأجود أنواع السوشي، الساشيمي والأطباق اليابانية الشهيرة.

ويمكن لنزلاء فندق «جي دبليو ماريوت» الخمس نجوم التمتع بأطباق فاخرة بأشهر مطعم ستيك بالكويت «تراس جريل» الذي يقدم أشهى وأفخر لحوم الأنغوس الأميركية، إلى جانب المأكولات البحرية الطازجة على الغداء والعشاء، كما يمكن الاستمتاع ببوفيهات غنية بمطعم «كروس رودز»، بالإضافة إلى مطبخ مفتوح وأركان طهي مباشرة كفرن البيتزا لتحضير أشهى أنواع البيتزا حسب رغبة الضيف، وفرن التندوري لتحضير المأكولات الهندية، ركن خاص بتحضير المأكولات الأسيوية والعديد غيره.

أما ضيوف فندق «ريزيدانس إن ماريوت» الكويت فيمكنهم التمتع بشقق الفندق العائلية الشاسعة والمجهزة بكل مستلزمات الإقامة الطويلة، بالإضافة إلى إطلالته على أبراج الكويت والخليج العربي وبوفيهات إفطار غنية بمطعم «بلندز».

وعن هذه العروض يقول جورج عون مدير عام فنادق ماريوت الكويت «يعتبر العيد الوقت الأنسب للاحتفال وقضاء أوقات مميزة برفقة العائلة والأصدقاء، لذلك يسعدنا أن نقدم لضيوفنا الكرام باقة من العروض الخاصة لنشاركهم فرحتهم بهذه المناسبة الخاصة.

كما أتقدم بالنيابة عن جميع موظفي فنادق ماريوت الكويت بالتهنئة للجميع متمنين لهم قضاء عيد أضحى سعيد ومبارك».