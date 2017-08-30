الباقر: المبادرة فريدة من نوعها لدعم العائلات المتعففة ومشاركتهم فرحة العيد

شارك بنك الكويت الوطني في حملة جمعية الهلال الأحمر الكويتية «عيدكم مبارك» لدعم الأسر ذوي الدخل المحدود ومنحهم مساعدات عينية لتحسين وضعهم المعيشي والاستعداد للاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك.

وغطت الحملة عددا من مناطق الكويت مثل جليب الشيوخ والجهراء والصليبية، وتضمنت زيارات إلى منازل العائلات للتعرف على أفرادها بهدف توفير احتياجاتها وتأمين ما ينقصهم من الضروريات الحياتية، إضافة إلى منحهم بعض الهدايا التي تضفي البهجة ليتسنى لهم الاستعداد لعيد الأضحى المبارك أسوة بباقي الأسر والاحتفال به دون التفكير في ضيق قدرتهم المعيشية.

وقال مسؤول العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: «إن بنك الكويت الوطني يعتز بالشراكة التي تجمعه بجمعية الهلال الأحمر، كما يفخر بالدور الذي تقوم به الجمعية والمساعدات والمبادرات التي تقودها على المستوى الانساني والخيري».

وأضاف: ان مبادرة «عيدكم مبارك» لدعم الأسر محدودة الدخل فريدة من نوعها على مستوى الكويت، حيث تساهم في إعانة العائلات المتعففة وتشاركهم فرحة العيد، كما تهدف إلى تقديم الدعم لأفراد الأسر في هذه المناطق التي يحتاج أفرادها إلى مساعدتهم في تحسين وضعهم المعيشي وإفساح المجال أمام الأطفال منهم للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وأشار الباقر إلى أن بنك الكويت الوطني يبقى الداعم الأكبر للمبادرات الانسانية ويعتز بأن يكون شريكا دائما لجمعية الهلال الأحمر، كما يتطلع إلى أن تكون هذه المبادرة بمنزلة بداية لمزيد من المبادرات المجتمعية والخيرية التي تصب بنفس الإطار وتهدف إلى دعم المحتاجين على مدار العام.

وأكد الباقر أن بنك الكويت الوطني يؤمن بأن هذا الواجب الاجتماعي هو مسؤولية أساسية ضمن أهدافه كمؤسسة مالية عريقة، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الحملة أهدافها بدعم الأسر المتعففة، بما يحقق رسالة البنك التي تهدف إلى دعوتهم إلى الفرح والإيمان بأن الحياة دائما ما تخبئ لهم الأفضل.