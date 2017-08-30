شاركت «زين»، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت، عملاءها المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج في مطار الكويت الدولي، حيث قدمت لهم مجموعة من المستلزمات الأساسية وعرفتهم بعرضها الحصري لموسم الحج ضمن الحملة الوطنية السنوية لتوعية الحجاج وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي بوزارة الصحة وإدارة مكتب شؤون الحج بوزارة الأوقاف.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن فريق زين التطوعي ساهم بتوزيع مجموعة من المستلزمات الأساسية على الحجاج المتمثلة في كراسي الصلاة لغير القادرين على السجود من كبار السن وغيرهم وسجادات الصلاة وغيرها، وذلك في إطار حرصها على أن تكون على مقربة من زوار بيت الله الحرام.

وبينت زين أنها قامت بتعريف الحجاج على عرض إنترنت التجوال الخاص بموسم الحج، والذي تقدم من خلاله فرصة استخدام سعة الإنترنت المحلية لباقات الدفع الآجل الخاصة أثناء تواجدهم في مناطق مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية ومن غير أي تكلفة إضافية، حيث يمكنهم الاستمتاع بسعة الإنترنت الخاصة بباقتهم المحلية مجانا خلال فترة تواجدهم في مناطق مناسك الحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء موسم الحج.

وذكرت الشركة أنه ما على العميل إلا اختيار شبكة «زين السعودية» فور وصوله إلى المملكة العربية السعودية وتفعيل خدمة إنترنت التجوال عن طريق إرسال DATA ON إلى الرقم 99990، ويبدأ العرض من 23 أغسطس حتى 6 سبتمبر، وفي حال تجاوز العميل لسعة الإنترنت المحددة أثناء هذه المدة، سيتم تجديد السعة من جديد مجانا ومن غير أي تكلفة إضافية.



وأشارت «زين» إلى أنها تملك العديد من البرامج والمشاريع التي تخدم مختلف الأهداف، وذلك عن طريق دعم العديد من الجهات والمؤسسات التي خصصت جهدها للأعمال الإنسانية ومنها وزارتي الصحة والأوقاف، حيث ستظل «زين» ملتزمة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها في المجالات الاجتماعية، وستعمل جاهدة لإطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية والخيرية باعتبارها كيانا اقتصاديا مؤثرا في الدولة.