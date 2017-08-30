تعلن شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشر كيد» عن استعدادها التام لمشاركة الاطفال فرحة عيد الاضحى المبارك وذلك من خلال استقبالهم وذويهم في كافة فروعها التي تغطي جميع مناطق الكويت ولمدة اسبوع كامل من بداية ايام العيد لتقديم برامج ترفيهية متنوعة.

وأكد مراقب ادارة التسويق جاسم القلاف أن شركة طفل المستقبل هي الرائدة في سوق الترفيه وتحتل الصدارة في عالم الترفيه العائلي الآمن في الكويت وجدير بالذكر ان لديها فروعا في جميع المحافظات ومعظم مناطق الكويت ابتداء من فرع السالمية سيتي سنتر، وسليل الجهراء، وسوق شرق، ومجمع البيرق، ومجمع أجيال في الفحيحيل، ومجمع كيفان مقابل الجمعية، وجمعية اليرموك، ومجمع فود سيركل بمشرف، ووكالة كارتون نت وورك بجمعية شرق، ووكالة كاسبر سكير سكول بمجمع الليوان، ومجمع المنار في الجهراء، وديسكفري بمجمع اوتاد الجهراء، ومجمع أوتاد في خيطان، ومجمع الرمال مول الجديد (داينو ادفنجر) بمنطقة الفحيحيل.

كما تهدي «طفل المستقبل» أطيب التهاني بحلول العيد المبارك وترحب باستقبال الأطفال، حيث البرامج الشيقة والفعاليات المتميزة وتقديم العديد من الجوائز والهدايا والمفاجآت السارة مع عروض الشخصيات الكارتونية المحببة للأطفال لإضفاء البهجة والسرور.