تزامنا مع موسم الحج المبارك، وتجسيدا لمساهماته الاجتماعية التي تخدم كل شرائح المجتمع، أعلن البنك الأهلي المتحد عن تواجد فريق من المتطوعين من موظفي البنك في مطار الكويت الدولي لتوديع الحجاج وتوزيع الهدايا على أكثر من 300 مسافر لأداء مناسك الحج، حيث تعد هذه اللفتة الإنسانية جزءا من الدور الاجتماعي الرائد للبنك الأهلي المتحد والهادف إلى المشاركة بمختلف المناسبات الاجتماعية والدينية، وخاصة هذه المناسبة الدينية المفعمة بالإيمان والروحانية.

بدورهم أعرب المسافرون من حجاج بيت الله الحرام عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي قام بها متطوعو البنك في وداعهم وتقديم الهدايا القيمة والمتنوعة التي يحتاجها الحجاج أثناء تأدية مناسك الحج، مؤكدين أن «الأهلي المتحد» كعادته سباق في القيام بالمبادرات الإنسانية التي تؤكد على دوره الاجتماعي المتميز وانخراطه في المجتمع الكويتي.

وأعرب البنك الأهلي المتحد عن خالص امنياته لحجاج بيت الله الحرام أن يجعل الله حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا.