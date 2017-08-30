بمناسبة موسم أداء فريضة الحج المباركة، قام بنك الكويت الدولي بتوزيع عدد من الهدايا المميزة لحجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني.



وقد قامت مجموعة من موظفي البنك وموظفي العلاقات العامة بالإدارة العامة للطيران المدني بتوزيع الهدايا على الحجاج وتوديعهم في مطار الكويت الدولي.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي نواف ناجيا: «إن توزيع هذه الهدايا يعكس حرص الدولي على مشاركة مختلف شرائح المجتمع في إحياء مثل هذه المناسبة المباركة المفعمة بالإيمان والروحانية.



مشيرا إلى أن البنك قد أطلق هذه المبادرة من منطلق حرصه على أن يكون على مقربة من زوار بيت الله الحرام، وذلك ضمن مساهماته الدينية الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، متمنيا لحجاج بيت الله الحرام أن يجعل الله حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا وأن يكتب لهم السلامة والتوفيق».

ويسعى بنك الكويت الدولي دائما إلى القيام بواجبه تجاه مختلف شرائح المجتمع الكويتي على أكمل وجه، إلى جانب مشاركتهم في مختلف المناسبات، وذلك في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يؤكد أهمية دور القطاع الخاص والمؤسسات المالية في خدمة المجتمع.