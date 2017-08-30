قدم طلبة الجيل السابع من برنامج البروتيجيز مشروعهم الختامي لهذا الموسم الأسبوع الماضي في Ooredoo الكويت، أسرع شبكة في الكويت وأحد الرعاة الأساسيين للبرنامج هذا العام، حيث أعلنوا عن إطلاق «كماله» وهي لعبة ورقية تعليمية ترفيهية تركز على الشخصيات العربية التاريخية والأساطير والتراثية.

وأعلن الطلبة في عرض قدموه أمام لجنة من إداريي Ooredoo، ممثلة بمدير الرعايات والمسؤولية الاجتماعية سارة القبندي وموظفي القسم، أن مبيعات اللعبة التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق هذا العام ستكون لصالح إحدى المؤسسات التعليمية في احدى الدول العربية التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وذكر الطلبة في بيان الإعلان عن المشروع: نحن كشباب عربي شعرنا وكأننا نجهل جزءا كبيرا وأساسيا من حضارتنا وعن الشخصيات التي كان لها دور عظيم في تشكيل تراثنا العربي، وأيضا ما قدمه هؤلاء من اسهامات عظيمة للبشرية، وسنستخدم العائد المالي من المبيعات لإعادة ترميم مدرسة في احدى دول الوطن العربي وتوفير المستلزمات التعليمية، فالتعليم أحد أساسيات الحياة والطريقة الأولى لتثقيف عقول الجيل القادم حول الثقافة العربية.

فخر واعتزاز

بدوره أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب في Ooredoo الكويت عن فخر الشركة واعتزازها بإنجازات طلبة الجيل السابع، مؤكدا أن مشروع «كماله» التعليمي يتماشى بشكل كبير مع قيم الشركة الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي.

وأكد الأيوب إيمان Ooredoo الكامل بدور البرنامج الفعال في تحفيز الشباب والشابات المشاركين بأسلوب مبتكر خارج عن المألوف مع التركيز على الإبداع والعمل الجماعي.



وأضاف، «لمسنا من خلال عملنا مع منظمي برنامج البروتيجيز للعام الثاني على التوالي حرصهم على تنمية حس الإبداع في العمل لدى الطلبة المشاركين وتعزيز مبادئ الشورى والتعاون، كما نفخر بالتزام الطلبة المشاركين في البرنامج بهذه القيم واجتهادهم في العمل واكتساب الخبرات من خلال البرنامج».

وأضاف: «اهتمامنا بفئة الشباب نابع من سياستنا للمسؤولية الاجتماعية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، ونحن على ثقة بأن البرنامج سيعود بالفائدة على كل المشاركين، ونؤمن بالدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في بناء مستقبل هذا الوطن».

كما شكر الأيوب منظمي برنامج البروتيجيز على تعاونهم وتفانيهم في تحقيق أهداف البرنامج، مؤكدا أنهم جسدوا قيم الاهتمام والتواصل والتحدي بشكل مميز من خلال عملهم مع طلبة الجيل السابع.

وشاركت Ooredoo، الشبكة الأقوى في الكويت، في زيارة طلبة الجيل السابع من برنامج البروتيجيز لتدريب الشباب، والتي استمرت لمدة أسبوع في مدينتي برلين الألمانية وبراغ التشيكية.



ومثل الشركة مدير أول المسؤولية الاجتماعية والرعايات والتواصل الاجتماعي يوسف الشلال، حيث شارك في تقديم عدد من ورش العمل والمحاضرات التحفيزية للطلبة عن ريادة الأعمال وإدارة المخاطر والتواصل الاجتماعي.

وأقامت Ooredoo تحديا لطلبة الجيل السابع من «البروتوجيز» لتطوير الشباب الشهر الماضي في مبنى الشركة الرئيسي، حيث قضى الشباب 24 ساعة داخل مبنى الشركة تعرفوا خلالها بشكل مكثف على أبرز التحديات في قطاع تكنولوجيا الاتصالات في الكويت، وتضمن التحدي محاضرات قدمها عدد من قياديي الشركة في قطاعات التسويق والاتصال المؤسسي، إضافة إلى ورش عمل قدمها عدد من الضيوف تمحورت حول العمل الجماعي وريادة الأعمال، وقدم الطلبة في ختام اليوم عرضا لخص المعلومات المستفادة من التحدي، إضافة إلى تقديم تصور مفصل لمنتج وحملة تسويقية مصممة لفئة الشباب.

وأقيم التحدي بتنظيم من قسم الرعايات والمسؤولية الاجتماعية، متمثلا بموظفي القسم سارة القبندي ولينا العيسى ومحمد ميرزا، بقيادة مدير أول الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي يوسف الشلال.

وقد أعربت إيمان الرشيد المدير التنفيذي لمنظمة البروتيجيز في وقت سابق عن سعادتها بتجديد الشراكة والتعاون مع Ooredoo الكويت، حيث يحقق مثل هذا الدعم الأهداف التي يسعى إليها البرنامج لتحقيقها في موسمه السابع.



وأكدت أن التعاون مع Ooredoo يأتي إيمانا من المنطمة بتاريخ الشركة الحافل بالاهتمام بشريحة الشباب الكويتي، موضحة أن مثل هذا الاهتمام من جهة في القطاع الخاص سيساعد البرنامج كثيرا في الوصول إلى أكبر عدد من الشباب والشابات.