طرحت ماركة CHRISTIAN BERNARD التجارية الفرنسية للساعات، التي تأسست في العام 1973، التشكيلة الجديدة «اطلالة كالمشاهير» المستوحاة من شعار العلامة التجارية CHRISTIAN BERNARD «شجرة النخيل»، حيث ان سوار الساعة مطعم بأنقى أنواع الألماس والتصميم المرصع بالألماس يميز سوار الساعة مع تعدد الموديلات لتناسب جميع الأذواق، كما أن علبة الساعة مرصعة بالألماس النقي عالي الجودة، وهذه التشكيلة الجديدة تناسب استخداماتك اليومية.

كما وصفت التشكيلة بأنها «الأكثر تنافسا بين التشكيلات التي تم إصدارها من قبل شركة CHRISTIAN BERNARD»، فساعات CHRISTIAN BERNARD تجمع بين الذوق الفرنسي الرائع مع الصناعة السويسرية.

دوحزام الساعة يتميز بالدقة الصنع وروعته والتشكيلة الجديدة تضفي بريقا لكل من يرتديها وباطلالة مبهرة، إذ تعتبر هذه التشكيلة من المجموعة الأكثر إبهارا وروعة في التصاميم من ساعات الماركة العالمية CHRISTIAN BERNARD، حيث يمكن لكل سيدة ان تختار ما يناسبها ولتجعلها تشبه مشاهير وفنانين في هوليوود CB017-A-01، وعلبة الساعة مرصعة بالألماس، وسوارها مرصع بأنقى أنواع الألماس، ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

٭ CB017-A2: علبة الساعة مرصعة بالألماس، أرقام الساعة مزينة بحبات الألماس، سوار الساعة من الجلد الطبيعي متعدد الألوان.

٭ CB017-A4-01: علبة الساعة مرصعة بالألماس، أرقام الساعة مزينة بالألماس، سوار الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

٭ CB017-B: علبة الساعة مصنوعة من اللؤلؤ الطبيعي، ساعة مزينة بالألماس من داخل المينا.

٭ CB017-C: أرقام الساعة مزينة بالألماس، سوار الساعة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

٭ CB017-D: تاج الساعة مصنوع من اللؤلؤ الطبيعي.