خدمات ومنتجات تغطي احتياجات العائلات والأفراد

منتج «تمويل التعليم» يساهم في توفير نفقات التعليم للأبناء

أطلق بيت التمويل الكويتي «بيتك» مهرجان «العودة الى المدارس» بمناسبة بداية العام الدراسي متضمنا خصومات ومزايا عديدة على السيارات الجديدة والمستعملة والتأجير بنوعيه، التأجير مع الصيانة «التشغيلي»، والتأجير مع المواعدة بالتملك «التمويلي»، بالإضافة الى بعض المنتجات المصرفية والخطط الاستثمارية والتمويلية مثل «تمويل التعليم» و«حسابي» للشباب و«جامعتي»، وذلك ضمن جهود «بيتك» لتقديم الافضل دوما لعملائه، حيث تغطي هذه الخدمات والمنتجات احتياجات معظم العائلات والأفراد في بداية عام دراسي جديد.

ويساهم منتج «تمويل التعليم» في توفير نفقات التعليم للأبناء، فبينما ينهمك الآباء في تخطيط وتوفير عناصر النجاح لمستقبل ابنائهم ومن ابرزها توفير تعليم عالي الجودة ومتعدد المراحل، فإن «بيتك» يساعد في تحقيق هذه الآمال والتطلعات للآباء والأبناء من خلال خدمة تمويل «التعليم»، التي تغطي نفقات التعليم في مراحله المختلفة، وصولا إلى التعليم الجامعي والدراسات العليا والمعاهد التدريبية المتخصصة.

ومن ابرز المزايا انه يمكن التعامل مع جميع المؤسسات التعليمية والحصول على التمويل دون اشتراط تحويل الراتب بحد اقصى يصل الى 15 الف دينار وبهامش ربح تنافسي وفترة سماح تصل الى 6 أشهر لسداد القسط الاول وأقساط شهرية لمدة 5 سنوات.

وقد تم تصميم خطة «جامعتي» لتغطي نفقات التعليم الجامعي للأبناء من خلال ادخار مبالغ شهرية واستثمارها، وعندما يصلون إلى المرحلة الجامعية، سيكون المبلغ المدخر والأرباح المتراكمة متوافرة لتغطية كل نفقات التعليم الجامعي، لتفتح أمامهم أبواب المستقبل، ومن المزايا انه يتم إصدار وثيقة التأمين التكافلي تلقائيا عند إنشاء خطة الاستثمار للتعليم العالي «جامعتي»، وفي حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ودائم (بسبب مرض أو حادث) خلال سريان الخطة، فإن وثيقة التأمين التكافلي ستؤمن تغطية بقية المبلغ المستهدف غير المدفوع، هذا مع إمكانية تعديل المبلغ المراد استثماره أوالدفعات الشهرية في أي وقت، مع إمكانية سحب حتى 40% من المبلغ المستثمر بنهاية العام الاول، وسحب حتى 30% من المبلغ المستثمر مرة واحدة كل سنتين.

ويستحق المبلغ المراد ادخاره بالإضافة إلى الأرباح المتراكمة خلال سنوات الاستثمار عند انتهاء الخطة الاستثمارية، كما تتمتع خطة «جامعتي» بعوائد مرتفعة مع سهولة الإنشاء والإلغاء حسب ظروف العميل، بالإضافة الى سقف مرن يناسب جميع الامكانيات يبدأ من 4 آلاف دينار الى 120 ألف دينار.

ويتمتع عملاء «حسابي» للشباب من «بيتك» بإمكانية القيام بأكثر من 250 عملية على الانترنت عبر KFH.com أو KFH Online، حيث يمكن إنشاء وديعة أو سداد الفواتير أو إجراء التحويلات المالية وغيرها بأسرع وقت، وتتميز بطاقات بيتك حسابي ماستركارد مسبقة الدفع بتصميم مميز واستخدام متعدد ومزودة بتقنية Chip بتوفير اعلى مواصفات الأمان،.

ويتضمن مهرجان العودة للمدارس الذي يأتي تحت عنوان «ابدأ السنة الجديدة بعروض بيتك الفريدة» عروض صفر ارباح لمدة 5 سنوات على السيارات الجديدة من انواع نيسان «باترول - التيما - سنترا» وبي ام دبليو وميني كوبر ورينج ولاند روفر ديسكفري واكيورا ار دي اكس، بالإضافة لتقديم عروض حصرية على نسب الارباح لأنواع مختارة من السيارات، وتشمل العروض على السيارات المستعملة جي ام سي اكاديا ونيسان باترول موديلات 2014 و2015 باسعار مميزة.

ويقدم منتج «التأجير مع الصيانة» على عدد من السيارات الفخمة مثل لكزس ار اكس 350 وفولكس واجن طوارق وانفينتي بريميوم وذلك باجرة شهرية منافسة، فيما يشمل منتج التاجير مع المواعدة بالتملك «التأجير التمويلي» سيارات يوكن وتاهو وجاكوار والتيما وكامري وكيا كارنيفال بمزايا منها الاجرة الشهرية المناسبة وعدم اشتراط تحويل الراتب مع وجود قسم خاص لإنجاز معاملات السيدات.