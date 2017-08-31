تنظيم المزيد من الدورات التدريبية مستقبلاً لتعزيز وتطوير مهارات الموظفين

اختتم البنك التجاري الكويتي برنامجه التدريبي الموجه لموظفي الخدمات المصرفية الشخصية والذي أقيم في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا واستمر لمدة شهرين وشارك فيه 20 متدربا من موظفي الخدمات المصرفية الشخصية على أيدي متدربين متخصصين في تطوير المهارات وتحسين خدمة العملاء.

ويأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل الخدمات المصرفية المبتكرة المميزة لعملائه والتي صممت خصيصا لتلبية المتطلبات المالية والاستثمارية وخدمة عملائه على النحو الأمثل.

من جانبها، أكدت لينا درويش مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، أن تنظيم هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون الدائم بين جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والبنك التجاري الكويتي لتدريب الموظفين وتزويدهم بالمعلومات والمهارات اللازمة التي تمكنهم من الإسهام في تحقيق رؤى وأهداف أفضل تجاه خدمة العملاء، وبما ينعكس إيجابا على مستوى الأداء والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه، مبينة أنه سيتم تنظيم المزيد من تلك الدورات التدريبية مستقبلا لتعزيز وتطوير مهارات الموظفين المختصين بالخدمات المصرفية الشخصية.

هذا، وقد تضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاور أهمها: المعرفة المالية، فن إدارة الوقت، كفاءات ومهارات فريق العمل، تجربة العملاء المميزة، مهارات البيع الفعالة، مدى الاستعداد نحو بناء وتعزيز علاقات العمل مع العملاء والمهارات الأساسية للمديرين الجدد.