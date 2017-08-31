انضم مؤخرا الشيف توريك سانتوس عبدالرحمن إلى فريق عمل فندق شيراتون الكويت وفندق فوربوينتس شيراتون الكويت لينال منصب شيف الحلويات التنفيذي جالبا معه خبرة أكثر من 20 عاما في مجال إعداد الحلويات والمخبوزات على نطاق واسع في مختلف الدول العربية والأجنبية.

يفخر توريك بما يقدمه من مزيج فني يجمع التقاليد العريقة والحلويات المعاصرة ليوفر تجربة فريدة ممزوجة بالخبرة الطويلة في مجال الابتكار والإبداع في صناعة أشهر أنواع الحلويات العالمية.

بدأ الشيف توريك مسيرته الحافلة من إندونيسيا وانتقل إلى عدة بلدان عربية وأجنبية كانت آخرها مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل في أفخم الفنادق هناك، حيث قام بتخطيط وتنسيق وتوجيه عمليات الخدمات الفندقية المتعلقة بصناعة الحلويات بطريقة فنية متكاملة وقام بتطوير جميع قوائم الحلويات العربية والأجنبية لتلامس ذوق جميع الأشخاص وترضي جميع الأذواق، كما قام بتوفير المعلومات الكافية عن طرق تزيين وتقديم المخبوزات والحلويات بطريقة فريدة تليق بأرقى الفنادق والمنتجعات العالمية.

رحبت إدارة فندق شيراتون الكويت وفندق فوربوينتس شيراتون الكويت وجميع الموظفين بالشيف توريك الذي أعرب بدوره عن سعادته الفائقة بالحضور إلى الكويت لإبراز كل ما هو جديد في عالم الذوق الرفيع وإضافة الخبرات الإضافية من واقع المجتمع الكويتي الغني بالعراقة والأصالة والذوق الرفيع.