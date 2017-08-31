عيد الأضحى مناسبة خاصة تجمع الأحبة، وانطلاقا من ذلك كشف فريق فندق سيمفوني ستايل الكويت، التابع لمجموعة فنادق كورفس في الكويت، عن استعداده لتوفير أروع التجارب العائلية التي لا تنسى.

ويرتقي الفندق الواقع على شارع الخليج العربي في قلب منطقة السالمية الراقية بمستويات الفخامة والرفاهية إلى مستوى جديد كليا عبر 18 طابقا و175 غرفة وجناحا فندقيا ومطاعم حائزة على العديد من الجوائز المرموقة، ليوفر للعائلات الملاذ الأمثل لقضاء إجازة قصيرة على الشواطئ الرائعة لخليج الكويت.

حيث تستقبل الوجهة الرائدة ضيوفها بحفاوة كبيرة، وتعمل على تجاوز توقعاتهم مع باقة من الخدمات الممتازة والمرافق الفاخرة التي تتميز بأرقى مستويات الراحة والرفاهية.

وتتميز الغرف الفندقية بمساحاتها الرحيبة فضلا عن تصاميمها العصرية الفريدة وأجوائها المريحة التي تساعد الضيوف على أن ينعموا بالهدوء والاسترخاء، كما يحتضن الفندق غرفا متصلة تشكل الخيار الأمثل للعائلات الكبيرة التي تصطحب الأطفال معها.

في حين يرحب الجناح الملكي الذي تبلغ مساحته 360 مترا مربعا في الطابق الـ 17 والمتصل بتراس خارجي ذي مساحة 90 مترا مربعا، بضيوفه المتميزين ممن يبحثون عن مزيد من الرفاهية والفخامة الفريدة مع أرقى مستويات المعيشة الفاخرة. ويوفر سيمفوني ستايل الكويت مجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية للعائلات تضمن لهم قضاء عطلة لا تنسى، إذ يمكن للضيوف الاسترخاء قرب حوض السباحة في الطابق الثاني من الفندق والاستمتاع بمشاهدة الإطلالات الساحرة على الأفق المذهل للمدينة وشاطئ البحر.

كما بإمكانهم الاسترخاء على إحدى الأرائك الفاخرة أو الكراسي الشمسية أو الأسرة المنتشرة على التراس الخارجي الفسيح.

علاوة على ذلك، يقدم المنتجع الصحي، سيكس سينسز سبا المكون من 11 غرفة أفضل العلاجات التقليدية والجلسات العلاجية المصممة خصيصا لتضمن للضيوف تجربة مميزة لاستعادة النشاط والحيوية، وذلك تحت إشراف أفضل الخبراء الاخصائيين ممن يمزجون ما بين التقنيات التقليدية وأحدث المنتجات الفاخرة.

ولا ينسى فندق سيمفوني ستايل الكويت الأحباء الصغار، حيث يحرص على الاهتمام بهم والسماح لهم بالاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والألعاب المسلية ضمن المنطقة المخصصة للأطفال في الطابق الثالث من الفندق، كما تتوافر منطقة داخلية تتيح للأطفال تجارب مفعمة بالمرح والترفيه تحت إشراف ومراقبة فريق من المختصين المؤهلين، فضلا عن توافر صالة للفعاليات وسينما ومكتبة ومنطقة خاصة للنوم.

ويضم الفندق العديد من المرافق الترفيهية بالإضافة إلى منطقة تفاعلية خاصة تحتوي على ألعاب الفيديو وأحدث وسائل الترفيه الإلكترونية المخصصة لليافعين.

ويعزز الفندق من مكانته البارزة كإحدى أهم الوجهات الاستثنائية لقضاء عطلة العيد مع خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي المتنوعة التي تقدم أشهى المأكولات والمشروبات لتدلل حواس الذواقة وترضي جميع الأذواق، حيث ينفرد مطعم لونا بمأكولاته التوسكانية الأصيلة والحائز على جائزتي أفضل مطعم ايطالي وأفضل مطعم رومانسي في الكويت للعام الحالي ضمن أجواء شاعرية ساحرة تكتمل مع الاستمتاع بمشاهدة أجمل المناظر الخلابة لمياه الخليج الزرقاء.

ويعد مطعم كوتشينا وجهة مثالية للراغبين بتذوق أشهى المأكولات العالمية والنكهات المحلية المختلفة والاستمتاع ببوفيه السوشي يوميا، وتضفي الألوان الزاهية للتصميم الداخلي المستوحى من البيئة المحيطة والحياة الصاخبة للمدينة رونقا خاصا على الأجواء.

من جهة ثانية، يعد شوكو كافيه خيارا راقيا ومثاليا للقاء الأحباب والأصدقاء في الكويت، حيث يقدم تشكيلة مميزة من الشوكولاتة الساخنة وأفخر أصناف القهوة والكيك والمعجنات وساندويتش بانيني واللحوم المشوية وغيرها.