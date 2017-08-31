سعيا للتواصل الدائم مع عملائه لتقديم أفضل الخدمات المصرفية في كل الأوقات، أعلن البنك التجاري الكويتي عن استمرار تقديم خدماته المصرفية للعملاء خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك في فرعي البنك في مطار الكويت الدولي (القادمون والجمارك) على مدار أيام عطلة العيد، ابتداء من اليوم الخميس الموافق 31/8/2017 حتى يوم الاثنين الموافق 4/9/2017، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة عن طريق مركز الاتصال (888225-1) والذي يستقبل اتصالات العملاء على مدار الساعة ويقوم بإنجاز معاملاتهم، كما يوفر البنك أيضا فريق عمل مؤهلا للرد على استفساراتهم في أسرع وقت من خلال تواصلهم عبر صفحة البنك على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على رقم خدمة الواتساب (50888225).

بالإضافة إلى ذلك، فإن أجهزة السحب والإيداع الآلي التابعة للبنك التجاري والتي تتواجد بمختلف مناطق الكويت تلبي احتياجات العملاء طوال الوقت. كما يمكن للعملاء إجراء معاملاتهم المصرفية عبر الموقع الإلكتروني www.cbk-online.com وقتما وأينما شاءوا.