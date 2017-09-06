شارك بنك الكويت الوطني في برنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية والذي تنظمه مؤسسة لوياك التطوعية بموجب اتفاقية تعاون مع جامعة «بابسون».

وتتمثل مشاركة بنك الكويت الوطني في هذا البرنامج من خلال الدور التوجيهي والتحكيمي، حيث قدم المشورة والتدريب للمشاركين إلى جانب دوره في اختيار المشاريع والمبادرات الفائزة.

وقام نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت، ومدير عام مجموعة الخزانة سليمان المرزوق بالمشاركة في هذا البرنامج إلى جانب خبراء ورياديين وممثلين عن كبريات الشركات والمؤسسات بهدف تقديم الخبرة والمشورة اللازمة للمشاريع المتنافسة.

وتأتي مشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج «كن»، انطلاقا من دعمه المستمر لمؤسسة لوياك ونشاطاتها الاجتماعية الهادفة، وإيمانا منه بأهمية توفير الدعم للشباب وتحفيزهم وتبني مشاريعهم لما لها من مساهمة فاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويعتز بنك الكويت الوطني بأن يكون جزءا من هذا البرنامج، خاصة أنه يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم، وذلك من خلال دعم مشاريعهم وتقديم التدريب لهم من خلال البرامج التدريبية التي يوفرها بنك الكويت الوطني والهادفة إلى الاستثمار بالكفاءات ومنحهم الفرص التي يستحقونها للانطلاق نحو آفاق أوسع.

وقد اشترك في البرنامج نحو 45 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما، وخضع الطلبة إلى دورات تدريبية على أيدي مشرفين ومدربين محترفين ذوي خبرة في برامج الريادة المجتمعية تتخللها العديد من الحلقات النقاشية مع المختصين، وزيارات ميدانية، وأنشطة تحاكي عقول الشباب وتطلق العنان لإبداعهم. واختتم البرنامج بمسابقة لتقييم مشاريع الطلبة، وعرضها على لجنة التحكيم لاختيار أفضل ثلاثة مشاريع ضمن معايير الجودة والتميز والابتكار.