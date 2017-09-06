قامت إدارة العلاقات العامة بالبنك التجاري الكويتي بالتعاون مع إدارة مستشفى الرازي بتنظيم زيارة لقسم أطفال مستشفى الرازي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة مع الأطفال ومشاركتهم فرحة العيد وإدخال السعادة على قلوبهم من خلال توزيع الهدايا عليهم.

ويقوم «التجاري» من خلال هذه الزيارة بتجديد عهد قطعه على نفسه بمشاركة نزلاء مختلف دور الرعاية والمستشفيات من المرضى فرحة المناسبات السعيدة ومنها مناسبة الأعياد.

وبهذه المناسبة، قالت مساعد المدير العام، إدارة الإعلان والعلاقات العامة، أماني الورع: «يحرص البنك دوما على مشاركة الأطفال فرحتهم في مختلف المناسبات والأوقات، كما يحرص على تنظيم نشاطات خاصة بالأطفال وزيارتهم بالمستشفيات ومشاركتهم أجواء الاحتفال بالأعياد وإضفاء روح البهجة على نفوسهم، وهو ما يعكس حرص البنك الدائم على التفاعل مع جميع شرائح المجتمع ومشاركة المرضى ونزلاء المستشفيات فرحة الأعياد والمناسبات السعيدة».

وقد استقبلت مدير مستشفى الرازي د.منى عبدالصمد وفد إدارة العلاقات العامة الممثلة بمساعد المدير العام أماني الورع، معربة عن خالص شكرها لإدارة البنك على هذه الزيارة التي أدخلت الفرحة والسعادة على الأطفال، متمنين للبنك دوام التوفيق والنجاح في مسيرته الاجتماعية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام البنك الدائم ومشاركته المستمرة في النشاطات الاجتماعية والإنسانية، وتعبيرا عن روح المشاركة والتواصل مع جميع شرائح المجتمع وانطلاقا من رسالته الاجتماعية الهادفة إلى دعم جميع مبادرات العمل الخيري والإنساني.