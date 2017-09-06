صدر العدد الجديد من مجلة «صرخة صامتة» لشهر سبتمبر والذي حفل بالعديد من المواضيع الاجتماعية والعلمية والثقافية الممتعة لأفراد الأسرة، حيث افتتحت رئيسة التحرير د.سميرة السعد العدد بمقالة «عادات تتغير وتتبدل»، والتي تساءلت فيها عن سبب تغير عادات وتقاليد المجتمع هل يأتي بالتقليد أم بالقانون؟!، وللمهتمين بقضايا التوحد وأبحاثه، ينشر العدد مقالة تحت عنوان «هل بروتين داء السلائل القولوني الغدومي له علاقة بإعاقة التوحد والتأخر الذهني؟»، ولماذا تطارد إدارة الغذاء والدواء العلاجات البديلة للتوحد والزهايمر، وما هي النقلة النوعية في اكتشافات الباحثين للتشخيص المبكر للتوحد.

ومن مواضيع الصحة العامة نقرأ بالعدد موضوعا مهما جدا وهو نقص السمع الخفي وكيف تحمي سمعك من مصادر الضجيج الشائعة في الحياة اليومية؟ وهل تعرف علامات فقدان الشهية؟ وما الآثار البدنية والعاطفية والعقلية المصاحبة له؟

وفي باب «شخصيات» اقرأ عن أعظم العلماء في التاريخ بالعلوم، والعبقري اينشتاين، وماذا تعرفون عن شخصيته وهواياته المحببة، كما نلقي الضوء على رجال الإطفاء وبطولاتهم بين ألسنة اللهب ولنتعرف على أروع الأمثلة لهؤلاء الأبطال في «لآلئ خليجية»، وكذلك مقالة جميلة عن تأثير العلاقة بين الأم والطفل الرضيع في التربية في باب «تواصل». ودائما ما يكون لـ «من أجل طفلك» نصيب في مقالة تحت عنوان: «ماذا يعني أن تكون أبا؟»، ومن هم الآباء الجدد، وهل الآباء المميزون موجودون في عالم اليوم؟

كما تلقي المجلة الضوء على الأنشطة الاجتماعية مثل حفل تكريم جائزة الأم المثالية للأسرة المتميزة، وفعاليات اليوم العالمي للعلاج المهني والبرنامج الترفيهي الذي قدمه فندق الجميرا لإسعاد طلبة التوحد، كما تضم العديد من المواضيع ولقاءات مع مجموعة من الاستشاريين والاختصاصيين النفسيين والمخترعين والهواة ودورهم في المجتمع كل في مجاله، والتعرف عليهم بما يسهم في الفخر بوجودهم معنا بالمجتمع.