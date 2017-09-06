احتفاء بالتصميم المبتكر والأناقة الحضارية في مزيج هندسي مثالي تطل علينا ساعة Selleria Man الشهيرة، لكن في نسخة مخصصة حصرا للرجال، تستخدم مواد متطورة، وتزدهي بتركيبات لونية متناغمة.

تعبير عن الجرأة والجاذبية

وبشكلها الهندسي الخاص تتألق ساعةSelleria Man بأناقتها الرفيعة لكن بنكهة رياضية، لتحتفي بتصميمها العصري الفريد والراقي، حيث تتميز الساعة بمنظومة سوار قابل للتبديل ابتكرتها «فندي للساعات» وحصلت فيها على براءة اختراع لتحقق لصاحبها فرصا استثنائية للتخصيص، حيث تأتي الساعة مرفقة بثلاثة سوارات مختلفة، لتسمح بـ 3 إطلالات بمجرد حركة بسيطة في خلفية الإطار، كما تشتمل ساعة Selleria Man على آلية حركة أوتوماتيكية سويسرية الصنع يمكن رؤيتها من خلال نافذة مصنوعة من كريستال الياقوت في خلفية الإطار.

وتأتي ساعة Selleria Man الجديدة هذه في إصدارين، الإصدار الأول مصنوع من الفولاذ الأسود المقاوم للصدأ والمعزز بنقش من ألياف الكربون على المينا، ليمنح طابعا رجوليا واثقا على هذه التحفة الفنية، فيما يتميز الإصدار الثاني بإطار أسود من الفولاذ الأسود المقاوم للصدأ مع حلية وتاج مطليين بذهب وردي من عيار 18 قيراطا لإضفاء أقصى مستويات الرقي على الساعة، أما الأرقام الرومانية على المينا فتحتفي بالأصول الرومانية العريقة لدار فندي. وتكشف الحلقة الشفافة السوداء في مركز المينا عن قرص التاريخ في نافذة عند الساعة الرابعة، تعرض 3 تواريخ متتالية في وقت واحد، مع مؤشر مشع باللون الأصفر أو الأبيض يشير الى التاريخ في المينا الخارجي. وتحتفي ساعة Selleria Man بالإبداع الفريد للدار الرومانية من خلال تقديم 3 سوارات قابلة للتبديل تلائم جميع المناسبات: سوار FENDI Cuoio Romano الجلدي الأسود المصنوع من جلد العجل، وسوار أنيق أسود أو بني مصنوع من جلد التمساح الطبيعي، وسوار رياضي أسود مصنوع من جلد العجل الأسود مع تفاصيل من الكربون.

بتصميمها الجريء المعاصر، تأتي ساعةSelleria Man الجديدة لتجسد براعة FENDI وتقاليدها في الإبداع والابتكار.