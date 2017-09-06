إلى جانب الأحذية الرسمية والرياضية التي يحتاجها كل طفل للذهاب إلى المدرسة طرحت «شومارت» الاسم الرائد في عالم الأحذية والاكسسوارات في المنطقة مجموعة مثيرة للإعجاب في أساسيات «العودة إلى المدرسة» للعام الدراسي القادم. وتقدم شومارت مجموعة مميزة من الأحذية ذات التصاميم الظريفة والمريحة والمحببة لكل من الفتيان والفتيات وتراعي المجموعة الأداء الوظيفي والتصميم على حد سواء وهي مستوحاة من الشخصيات المفضلة لدى الأطفال مثل باربي وديزني وشخصيات مارفل لتشوق الأطفال وتشجعهم على الذهاب إلى المدرسة! وتتألف مجموعة الفتيات من مزيج انتقائي من النعال الداخلية الجميلة وأشرطة الفيلكرو ذات زخارف السلويت المميزة والأحذية الرياضية الخفيفة والأحذية ذات المشبك، حيث تضمن أحذية ماري جينز الجميلة ذات أشرطة الفيلكرو سهولة الارتداء في الصباح. وتمنح التصاميم والزخارف البراقة من الأعلى والأقواس ورسومات الأزهار على الأحذية السوداء الرسمية الأميرات الصغيرات مساحة واسعة للاختيار، إضافة إلى أن النعال الداخلية تحتوي على رسومات باربي وأميرات ديزني وآنا وإلسا بطلتي فيلم فروزين ورفيقة العمر ميني ماوس.

وتعتبر أحذية هيلو كيتي الأحدث في عالم تصاميم الأحذية بالاضافة إلى بعض الأحذية بتصاميم الحيوانات المحببة المصممة من قبل العلامة التجارية البرازيلية بوكيت التي تضج بالمتعة والظرافة وبطبيعة الحال بالموضة.

وتم تصميم الحذاء ليكون خفيف الوزن ومرنا لضمان المساحة الداخلية الواسعة والمريحة لأقدام نامية وحيوية. إن مجموعة العودة إلى المدارس الجديدة والتي أخذت بعين الاعتبار الراحة ومتطلبات الموضة هي كل ما ترغب في أن ترتديه الفتيات اليوم!

استهل العام الدراسي الجديد مع الحقائب الأنيقة والمجموعة المدروسة بعناية من الحقائب الرياضية وحقائب المراهقين، اذ تقدم العلامات التجارية مثل ريبوك وبوما وسكيتشرز وكنجاروس العديد من التصاميم المميزة التي تخطف الابصار من حيث اللون والتصميم لجميع المستلزمات التي تستعمل في المدرسة والرياضة. كما تتضمن تشكيلة هذا الموسم حقائب مدرسية برسومات مستوحاة من الأزتيك لتلبية الاحتياجات العصرية لليافعين والمراهقين. وتتضمن تشكيلة شومارت مجموعة العودة إلى المدارس علامات عالمية مثل ديزني ومارفل وماتيل وهيلو كيتي، وتقدم العلامات الرياضية مثل بوما وريبوك وسكيتشرز مجموعة تحركها الراحة في أساسيات الأحذية المدرسية، وتتوافر تشكيلة العودة للمدرسة الآن في جميع المتاجر، زوروا شومارت في متاجر سنتربوينت الواقعة في الري، الأفنيوز، السالمية، الفنطاس، الجهراء، الفحيحيل، الصليبخات، مدينة الكويت، خيطان وحولي.