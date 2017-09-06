السميط: المعرض يحظى برعاية بلاتينية متوقعة استقطاب مئات الزوار خلال المعرض

أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن فتح باب التسجيل والبدء بتلقي المشاركات من قبل الجهات والشركات الراعية والمشاركة في معرض برايد اكسبو «Bride Expo» المتخصص، والذي تنظمه وتقيمه الشركة من 20 إلى 23 ديسمبر المقبل في صالة 8 على أرض المعارض بمشرف، حيث يشهد المعرض تسابقا ملحوظا بتزايد رغبة نخبة مميزة من المؤسسات والشركات المتخصصة لرعايته والمشاركة فيه، خاصة من القائمين على هذه الصناعة من مزودي الخدمات بكافة القطاعات وما يتبعها من خدمات منظمي حفلات الزفاف كالضيافة والفندقة والتجميل وغيرها من المستلزمات.

وقالت أفنان السميط مدير معرض برايد اكسبو «Bride Expo» لدى شركة معرض الكويت الدولي ان الشركة تنظم هذا المعرض المتخصص سعيا منها لتلبية متطلبات السوق بتسهيل عملية التقاء جميع الأطراف تحت سقف واحد وعلى رأسهم الشباب المقبلون على الزواج والقائمون على هذه الصناعة، خاصة ان هذه الصناعة شهدت في الآونة الاخيرة تطورات في مجالات عديدة، لاسيما أن حفل الزفاف من اهم المناسبات الاجتماعية في حياة الانسان التي يحرص الزوجان على حسن تنظيمه ليظهر بالشكل المثالي لما فيه من ذكريات جميلة ستبقى خالدة في ذاكرة الزوجين وعائلتيهما والأصدقاء.

وأضافت السميط: ان المعرض يهدف الى ضم نخبة من ابرز منظمي حفلات الزفاف ومزودي الخدمات الراقية الملحقة بها والتي تهتم وتعتني بأدق التفاصيل ابتداء من طباعة بطاقة الدعوة مرورا بكوشة العرس وانتهاء بشهر العسل، حيث ستجتمع كبرى شركات الضيافة ممثلة بالفنادق وحجوزات شركات السياحة والسفر وشركات التجهيزات الغذائية، مع تواجد كبار ممثلي دور الأزياء المتخصصة بفساتين الزفاف والسهرة، ومصممي الديكورات والأكسسوارات، الى جانب منسقي زينة الافراح وكوشة وكعكة الزفاف والشوكولا مرورا بشركات المجوهرات وخدمات التصوير والموسيقى «دي جي»، وشركات التجميل وصالونات وعيادات التجميل، وخدمات التعطير وتبخير المعاريس، وشركات استئجار السيارات الفارهة «الليموزين»، ما سيجعل من المعرض حدثا مهما يساهم في إنجاح التخطيط لحفل الزفاف بالنسبة للمقبلين على الزواج وعائلاتهم. وأشارت السميط الى ان هذا المعرض يحظى برعاية مميزة، حيث أعلنت شركة بيلاجيا (Belajia)، وصالون لابلو بيل (LA PLUS BEllE) رعايتهما البلاتينية للمعرض اضافة الى مشاركة جمع من الشركات المحلية المتخصصة المهتمة والتي حرصت على ان تكون سباقة في اعلان مشاركتها بهذا المعرض المتخصص لابراز خدماتها وإبداعاتها في هذا المجال. وأضافت ان المعرض سيحظى بتغطية اعلامية واعلانية، حيث سيواكبه حملة اعلانية تشمل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وسيتيح المعرض الفرصة للمشاركين والعارضين للكشف عن باقات متميزة من العروض والخدمات والمستلزمات الخاصة المصممة للمقبلين على الزواج.

ودعت السميط المؤسسات والشركات المتخصصة والقائمين على هذه الصناعة الى المبادرة بحجز موقعها بهذا المعرض المتخصص، متوقعة أن يحظى المعرض وخلال 4 ايام بتوافد مئات الزوار للاستفادة من عروض الشركات المتنافسة وباقاتها المتميزة للمهتمين بهذه الصناعة والمقبلين على الزواج، وتتجلى هذه العروض بما يوفره هذا الحدث للعرسان من فرصة فريدة لاختيار ما يناسبهم لتخليد واستكمال الفرحة بليلة من اجمل ليالي العمر.