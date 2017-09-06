ستقدم فيجور افنتس للمرة الأولى ورشة عمل تم تطويرها لبناء استراتيجيات فردية ومؤسسية للمستقبل باستخدام النموذج الفريد لمستقبل العمل ذي السبعة أبعاد «المستند الى 4 سنوات من البحث العلمي وتقديم الاستشارات مع المنظمات التقدمية والنظريات الأكاديمية والمنهجيات المطبقة».



وتستضيف الورشة پيري تيمز مؤسس People & Transformational HR (PTHR)، وتتمحور حول التفكير التصميمي للعمل باستخدام دراسات الحالة والنظريات الناشئة والنماذج التنافسية، باستخدام كل بعد من أبعاد العمل المستقبلي، وسيعمل پيري تيمز على الأبعاد المتبعة في البرنامج لتمكين القادة من اكتشاف التفكير الجديد والأمثلة وتطبيقها على السياق الخاص بهم. ومن خلال ورشة العمل سيتعلم المشاركون كيفية فهم الأبعاد السبعة لمستقبل العمل، وبناء أهداف تحويلية وقيم وثقافة نجاح مستقبلية، وتلقي نظرة ثاقبة في مستقبل الاعمال الناشئة من خلال دراسات الحالة والنظريات والبحوث.



وپيري تيمز مؤلف الكتاب الإلكتروني «HR 2025»، هو واحد من أفضل 10 مدوني الموارد البشرية في 2013 والمعتمد الوحيد من قبل WorldBlu® Certified Freedom في العالم يعمل كاستشاري عمل ومدرب. ورشة «مستقبل العمل» مصممة خصوصا للإدارة العليا، التنفيذيين ومسؤولي الموارد البشرية ومن لديهم الرغبة في تعلم تصميم وتطوير النماذج التنظيمية والتغيير الخاصة بأعمالهم. وسيتم ذلك في 24 و25 سبتمبر 2017 في قاعة برقان بمنتجع هيلتون، المنقف من 9 صباحا حتى 3 عصرا، وينظم ورشة العمل شركة فيجور افنتس بالتعاون مع شركة الجاز ويضم أعضاء نادي المعرفة هذا العام مستشفى هادي كعضو ذهبي، وبنك وربة ومجموعة كوت الغذائية كعضو فضي، وشركة نفط الكويت، أرامكس وبلاتينيوم جيم كأعضاء للشركة ويدعم ورشة العمل إعلاميا الجمعية الدولية للدعاية والاعلان IAA فرع الكويت.