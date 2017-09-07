أعلنت شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية طرح «إست باك»، إحدى العلامات التجارية التابعة لها وإحدى أشهر العلامات التجارية المتخصصة في تصميم وتصنيع الحقائب الأشهر عالميا بكل أنواعها وأحجامها بما في ذلك معدات واكسسوارات السفر، تشكيلة جديدة من الحقائب محدودة الإصدار «إست باك لاب»، المتوافرة حاليا في محل «إست باك».

وتنفرد حقائب «إست باك» الأشهر عالميا والمصممة بمستوى عال من الحرفية والجودة، بقدرتها على تحمل ومقاومة أقوى ظروف الاستخدام، فضلا عن وجود كفالة تصل لمدة 30 عاما. وتتجلى دقة وحرفية الصنعة في هذه التشكيلة المحدودة «إست باك لاب» من خلال 3 مجموعات هي «تيك لاب»، و«ويلديد لاب»، و«تايلورد لاب».

وتتميز المجموعات الثلاث بأنها مصممة وفق أحدث التقنيات والمواد المبتكرة ومفاهيم التصميم الرائدة، وتعكس اهتماما كبيرا بالتفاصيل والمواد عالية الجودة المستخدمة في التصنيع لتخلق مفهوما متكاملا للمنتجات العملية والعصرية في آن واحد، أي التي تجمع المظهر الجميل والاستعمال المريح.

تقدم مجموعة «تيك لاب» تشكيلة مميزة من الحقائب الأنيقة المصممة بدقة عالية وبتفاصيل جذابة مثل «باديد باكر»، و«جاكر» ذات اللون الأسود الداكن والجلد الأصلي المتين الذي يقاوم أقسى ظروف الاستخدام ويرضي تطلعات المستهلكين، أما مجموعة «ويلديد لاب» فتتميز بسلاسة الاستخدام والعملية في الارتداء كونها تقاوم التآكل ومقاومة للمياه، ومن حقائب هذه المجموعة «باديد باكر»، و«رينانا»، أما المجموعة الأخيرة «تايلورد لاب» فهي مجموعة كلاسيكية مبتكرة بفضل تنوع الأقمشة الخشنة المكونة منها، ومن حقائب هذه المجموعة «فلويد»، و«إكسترا فلويد»، و«تراويل».

وشركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية رائدة في مبيعات التجزئة والجملة وواحدة من أعرق الشركات التجارية الكويتية، والتي بدأ نشاطها التجاري منذ أكثر من 80 عاما تبنت خلالها سياسة التوسع لتصبح وكيلا لأكثر من 100 علامة تجارية عالمية مميزة. وتوفر شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية منتجات «إست باك» في الكويت بشكل حصري منذ أكثر من 10 سنوات، وتوزع مجموعة واسعة من الحقائب مباشرة إلى السوق. كما تتوافر منتجات «إيست باك» في الكويت لدى محل «إست باك» في الدور الأرضي من مجمع البوليفارد في السالمية.