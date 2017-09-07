تشتهر شركة Rado في عالم صناعة الساعات بتصميماتها الراقية واستخدامها غير المتوقع للخامات العصرية. وهاهو الآن نموذج DiaMaster Power Reserve يسلط الضوء على السمات الجمالية والمهارة الحرفية التي تتسم بها ساعة Rado.

ويتم إنتاج ساعة DiaMaster Power Reserve بحجم 43 ملم من السيراميك فائق التقنية باللون الأسود المصقول او سيراميك البلازما فائق التقنية، ما يجعلها اكثر مقاومة للخدش بمعدل خمسة اضعاف مقارنة بالساعات الفولاذية، وهي في نفس الوقت اخف وزنا بمقدار 25%. كما ان تركيبة السيراميك فائق التقنية لساعة DiaMaster Power Reserve تضمن راحة لا مثيل لها، مع اسطح خفيفة الوزن، مقاومة للحساسية وتتواءم مع درجة حرارة جسم الشخص الذي يرتديها.

وتحتوي الساعة ايضا على ميناء واضح وسهل القراءة يتناسب مع عائلة ساعات DiaMaster من Rado. يزدان الميناء بنقش نمط اشعة الشمس وهو يتألق باللون الأسود او الازرق مع مؤشر احتياطي الطاقة عند موضع الساعة 9، وربما تكون الخاصية الأبرز في تفاصيل هذه الساعة هي خاصية بيان احتياطي الطاقة التي تساعد على تحقيق افضل أداء لك ولساعتك - وتعد في نفس الوقت تذكيرا بالتكنولوجيا التي تحتويها.

تحفة إبداعية على المعصم

وتعد ساعة Rado تحفة فنية رائعة، بما تحتويه من تفاصيل عبقرية داخلها وخارجها ويسري ذلك بصفة خاصة على الساعات الأوتوماتيكية التي تستمد طاقتها من محرك ميكانيكي صغير دقيق التفاصيل، ويقبع في قلب هذا المحرك النابض الأساسي: بكرة معدنية تبلغ اقصى مستويات طاقتها عند تدويرها بمنتهى الإحكام ويتناقص مقدار وقت تشغيل الساعة مع دوران البكرة، علما أنها تكتسب طاقتها من عملية التعبئة كما وحركات معصم الشخص الذي يرتدي الساعة. وتم تصنيع ساعة DiaMaster Power Reserve لتعمل لفترة تصل الى 80 ساعة بين عمليات الارتداء، حيث تحتوي على مؤشر لاحتياطي طاقة التشغيل reserve de marche على الميناء بما يجعل من السهل تتبع وقت التشغيل المتبقي. تم تصميم هذه الساعة للرجال النشطين، لذلك زودت بمؤشر احتياطي الطاقة الذي يشير الى الوقت الذي تحتاج ساعة Rado فيه للتعبئة: ولا عليك عندئذ سوى تعبئة الساعة لمرات قليلة عندما يقترب عقرب احتياطي الطاقة من علامة الفراغ. وباستخدام ساعة DiaMaster Power Reserve الجديدة، ثق بأن الوقت سيكون إلى جانبك دوما.