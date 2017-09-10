ضمن فعاليات وحفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية الرمضانية التي نظمتها محافظة العاصمة برعاية البنك التجاري الكويتي خلال شهر رمضان الماضي، وجه محافظ العاصمة الفريق م. ثابت المهنا الدعوة للبنك التجاري الكويتي ممثلا في مساعد المدير العام - إدارة الإعلان والعلاقات العامة أماني الورع لحضور هذه المناسبة.



وقد جاءت رعاية البنك لهذه المسابقة الثقافية، والتي من شأنها بناء وتعزيز مقومات الشخصية الثقافية في المجتمع الكويتي، في إطار الترتيبات التي قام بها البنك التجاري لتقديم الدعم والمساندة لعدد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تنظمها محافظات الكويت لخدمة أفراد المجتمع ومنها محافظة العاصمة.

ومن جانبه أثنى الفريق م. ثابت المهنا على دور البنك التجاري في رعايته للمسابقة الثقافية للسنة الثانية على التوالي والتي استمرت طوال شهر رمضان الكريم، مشيرا الى أن مثل هذه الإسهامات من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة للمجتمع وهو هدف تنشده كافة الجهات القائمة على خدمة المواطن والوطن.

وبدورها أوضحت أماني الورع أن رعاية البنك التجاري للمسابقة الثقافية التي نظمتها محافظة العاصمة جاءت ضمن الدور الذي يلعبه البنك في دعم مختلف الشرائح المجتمعية في إطار مسؤوليته الاجتماعية وفي إطار الترتيبات المسبقة والدعم الذي رصده التجاري من أجل رعاية مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والتعليمية والصحية التي تقوم محافظات الكويت بتنظيمها ومنها محافظة العاصمة لما لذلك من انعكاسات إيجابية على أفراد المجتمع.

وفي ختام الحفل قدم الفريق م. ثابت المهنا درعا تذكارية لإدارة البنك التجاري تقديرا من محافظة العاصمة لدعم البنك وإسهاماته في كافة الفعاليات المجتمعية التي تنظمها المحافظة لقاطنيها.