أعلنت الشركة التجارية العقارية، احدى أكبر شركات التطوير العقاري وادارة العقارات في الكويت ومنطقة الخليج العربي، عن تعاونها مع فندق سيمفوني ستايل الكويت متيحة أمام جميع حاملي بطاقات نخبة التجارية فرصة الاستفادة من خصومات رائعة ضمن مختلف مرافق الفندق الفاخر.

حيث يمكن لحاملي بطاقة نخبة التجارية الاستفادة من خصومات تصل حتى 50% عند تناول وجبة طعام لشخصين في مطعم لونا الإيطالي والحائز العديد من الجوائز المرموقة، وكوتشينا الشهير بتوفير تجربة مميزة للذواقة مع أطباق المطبخ المحلي والعالمي المتنوعة، إضافة إلى سيمفوني غورميه وشوكوكافيه الأنيق، اللذين يشكلان وجهة مثالية لعشاق الشوكولاتة والمذاق الرفيع.

ولا تغطي الخصومات في فندق سيمفوني ستايل الكويت، جوهرة مدينة الكويت، الواقع في قلب منطقة السالمية الراقية، المأكولات والمشروبات فحسب، بل تشمل مرافق التسلية والترفيه الرئيسية داخل الفندق.



حيث يمكن للعائلات الاستمتاع أيضا بخصومات بنسبة 50% على رسوم بطاقات الدخول الى نادي سيمفوني للأطفال، اضافة الى خصم من 10-15% على حفلات أعياد ميلاد الأطفال.



كما يقدم منتجع سيكس سينسز سبا الصحي لحاملي بطاقة نخبة التجارية خصومات منافسة تصل حتى 15% على مجموعة مميزة من جلسات العلاج الفردية.

ويعد فندق سيمفوني ستايل الكويت واحدا من أبرز الوجهات التي تثير إعجاب الزوار في الكويت لما يتمتع به من تصاميم رائعة ومرافق شهيرة تدعو الجميع لاغتنام فرصة الاستفادة من هذه الخصومات الفريدة.

ندعوكم الى تحميل التطبيق وطلب الحصول على بطاقة نخبة التجارية التي تتيح لكم فرصة الاستمتاع بأجواء هذا الفندق الساحرة وكل ما لديه من عروض مميزة.



وتم تصميم بطاقة نخبة التجارية من قبل الشركة التجارية العقارية كإضافة جديدة ومميزة لجميع عملاء الشركة الذين سيتسنى لهم الاستفادة من عروض وخصومات المتاجر والمطاعم الواقعة في مختلف الوجهات المملوكة من قبل الشركة التجارية العقارية ومنها برج التجارية وفندق سيمفوني ستايل الكويت ومجمع سيمفوني ستايل، ومجمع مطاعم لايت، مجمع بوليفارد.



كما يتوافر تطبيق Al Tijaria Elite عبر متجر أندرويد ومتجر آبل، ويضم كل التفاصيل المتعلقة بالشركات المسجلة والخصومات الحصرية على العروض المقدمة.