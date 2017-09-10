تواصل شركة فريدريك كونستانت سعيها الدؤوب نحو تقديم ساعات أنيقة بأسعار مواتية جدا، حيث ساعتها الجديدة «كلاسيك إنديكس أوتوماتيك» ليست استثناء لهذه القاعدة، بسعر يبدأ من 950 فرنكا سويسريا، مثل ذلك التطور لم يكن متاحا من قبل أبدا.

الرجل النبيل

يولد الرجل رجلا ولكن قراراته الحياتية هي ما تجعل منه رجلا نبيلا، باختياره تتجسد شخصيته، ويتجلى ذكاؤه، وتظهر قوته وأسلوبه، وهو في ذلك يبذل أقصى الجهد في جميع جوانب حياته، بما في ذلك اختيار ساعة يده الشخصية.



فاختيار ساعة اليد إنما يعكس موقفه من الحياة وتوجهاته فيها، فضلا عن مدى إقدامه، وذائقته التي لا غبار عليها.



ولا شك أن ساعة «كلاسيك إنديكس أوتوماتيك» الجديدة تضيف أبعادا أوسع إلى تلك الصفات، وترفع من شأن أي رجل إلى مرتبة الرجل النبيل!

البساطة هي المفتاح

الكلاسيكية، والأناقة، والبهاء، والتميز كلها متطلبات كي تصبح رجلا نبيلا على النحو المثالي، ولكن يظل العنصر الأساسي في ذلك هو أن تبقى متواضعا ومعتدلا.



فالبساطة هي ما يمهد الطريق للرجل النبيل حقا عبر الحياة، وساعة اليد الكلاسيكية هي رفيقته في رحلته، وساعة «كلاسيك إنديكس أوتوماتيك» هي البساطة في جوهرها من خلال الفولاذ المقاوم للصدأ المصقول بسمك 40 مل، وإطارها الدقيق وردي اللون المطلي بالذهب، فضلا عن قرص فضي مزين بزخارف غيلوشيه الأنيقة، ومؤشرين رقميين بأرقام رومانية، وشاشة للتاريخ عند الساعة 3.



أما عقربا الساعة فهما على غرار فيويل، مصقولان ولهما رأس دقيق في أناقة.



وتتوافر الساعة FC-303 بحزام جلدي باللونين البني الداكن أو الأسود.

فلسفة فاخرة سهلة المنال

منذ عدة سنوات وهذه العلامة التجارية تواصل الجهد لتقديم ساعات مدهشة تفاجئ معظم المتشككين، وتجعل من الأحلام واقعا ملموسا، فشعار «رفاهية في المتناول» حي ينبض في كل من ساعات فريدريك كونستانت، يجعل من امتلاك ساعة سويسرية فاخرة مسألة جد بسيطة! ومع ساعات «كلاسيك إنديكس أتوماتيك» الأحدث على الإطلاق، لم تزل شركة فريدريك كونستانت تثبت أن ذلك الطراز وتلك الذائقة ما زالا الأعلى والأكثر تفوقا.

والأثر الذي تتركه كلاسيك إنديكس أتوماتيك على معصم الرجل هو مساهمة حقيقية في رحلته نحو أن يكون رجلا نبيلا بحق!