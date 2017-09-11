أعلنت كلية بوكسهل الكويت عن استمرارية استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول 2017/2018 حتى 24 سبتمبر 2017 في برامج الدبلوم في الفترات الصباحية والمسائية والتي توفرها الكلية في عدد من التخصصات في مجالات الإدارة والفنون التطبيقية. وتوفر كلية بوكسهل الكويت تخصصات عديدة في مجال إدراة الأعمال عامة، التسويق، إدارة الخدمات المصرفية، التصميم الجرافيكي، الديكور والتصميم الداخلي، وتصميم المواقع الإلكترونية. وللإشارة، فقد شهد هذا القسم تطورا كبيرا في هيكلة برامجه الأكاديمية بما يوفر تكوينا علميا متميزا للطالبات اللواتي يرغبن في الالتحاق بسوق العمل أو تكملة دراستهن العليا وزيادة فرصتهن في نقل مواد إلى المؤسسات الجامعية الأخرى داخل الكويت وخارجها.

علما أن كلية بوكسهل تستقبل جميع الطالبات من مختلف الجنسيات، وتوفر تسهيلات مالية خاصة للطالبات اللواتي لديهن معدلات عالية لتتأكد من حصول جميع الطالبات الفرصة للارتقاء بالعلم. تعتبر المناهج الدراسية في الكلية مناهج أكاديمية تعتمد على النواحي العملية أكثر من النظرية مما يجعل مخرجاتها مهيئة لتلبية احتياجات سوق العمل. وتوفر الكلية برنامج الدراسة المسائية في تخصص الديكور والتصميم. وهو نفس البرنامج الذي يدرس في الفترة الصباحية حيث قررت الكلية تمديد فترة دوامه للفترة المسائية وذلك لتمكين الطالبات اللاتي لهن وظائف من الدراسة خلال خارج أوقات الدوام الرسمي.

ويذكر أن أعضاء الهيئة التدريسية في كلية بوكسهل الكويت هم نخبة من أفضل الأكاديميين الذين لديهم خبرة عملية وأكاديمية وقد كرموا في أكثر من مناسبة على صعيد الخليج والكويت لمشاركتهم الفعالة في معارض ومؤتمرات عديدة.

وتقوم كلية بوكسهل الكويت بدعم هدف الدولة التنموي في الكويت من خلال تطوير الرأس المال البشري والاستجابة بشكل مستمر الى احتياجات سوق العمل بما يخدم الاقتصاد الكويتي.

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