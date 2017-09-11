انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية لفنادق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت تحتضن في كل عام طلبة «لوياك» لفترة الصيف وتستقبلهم خلالها أقسام مختلفة من الفندق، حيث يتم توفير بيئة عمل يستطيع من خلالها المتدربون تحقيق إمكاناتهم وصقل مهاراتهم والعمل بمنظومة المجموعة والفريق الواحد للوصول إلى أرقى معايير الضيافة والتميز بالخدمة التي لطالما تميز بها فندق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت.

وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار دعم الطلبة وإعدادهم قبل الانخراط في بيئة العمل وفتح الطريق أمامهم لبدء مسيرتهم المهنية وبناء مستقبل ناجح، إضافة إلى تقديم الدعم العملي من خلال إدخالهم في العديد من ورشات العمل ليكونوا من الشباب الناجحين في عملهم مستقبلا. يأتي ذلك من خلال نهج الفندقين بأن لهؤلاء الشباب دورا أساسيا في قيادة المجتمع وسوق العمل الكويتي نحو الازدهار والتطور.

وبهذه المناسبة، عبر كل من مدير عام فندق شيراتون الكويت فهد أبو شعر ومدير عام فندق فوربوينتس شيراتون الكويت منير عامر عن حرصهما الشديد على استضافة الطلاب والمتدربين ودعمهم، وذلك تأكيدا للعلاقة الوثيقة التي تربط فنادق شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت بمركز «لوياك» وأهمية الدعم لهذا المركز لما له دور أساسي في تعزيز مواهب الشباب وتوجيه نمط حياتهم لما فيه فائدتهم وفائدة المجتمع.