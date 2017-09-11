طرحت شركة روائع جنيف للساعات بسوق الخليجي الكويتي ماركة جديدة تلبي جميع الأذواق وشتى الأعمار وتسدل الستار عن تبنيها علامة تجارية رائدة في عالم الصناعات الفاخرة CHARLES JOURDAN حصريا ولأول مرة في الكويت، تقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد، مزيج مبدع بتصميم وهندسة استثنائية وبراعة لا مثيل لها.

وتفخر روائع جنيف للساعات والمجوهرات بتقديم كل ما هو مناسب ومنفرد من نوعه من تصاميم الماركة العالمية CHARLES JOURDAN حصريا لدى أفرع روائع جنيف والتي تخطو نحو أسلوب خاص منفرد لترسم مفهوما أكثر أناقة وروعة في عالم الموضة والأزياء.

وتعتبرCHARLES JOURDAN مزيجا من رقة التفاصيل والتصاميم في صناعتها حيث تتألق في سماء الصناعة الباريسية المعروفة منذ القدم بأنها لا تشوبها شائبة ولا من دقة الصنع ولا من التجدد المستمر في موديلاتها المستوحاة من نمط الحياة المرفهة والمرحة بالإضافة إلى ألوانها المشرقة والمطعمة بالحجارة التي جعلت منها لوحة فنية تتميز بالرقي والتصاميم الباريسية لتزين معصمك وهي صنعت خصوصا للنساء اللواتي يطلبن شيئا جديدا ومبتكرا يضيف إلى حياتهن لمسة سحرية من الاناقة والشياكة العصرية والفخامة والتي تم إبداعها من قبل المصممين العالميين أتقنوا في صناعتها لتكتمل اطلالتك ولتكوني مميزة ومتألقة دائما مع تصاميمها الملهمة والتي تجمع بين لوني الفضي والذهبي لترضي جميع الأذواق ولتناسب اطلالتك في المناسبات السعيدة والرسمية.

وتحرص روائع دائما على ان يكون لدينا أحدث وأرقى الإبداعات المتنوعة من المجموعة المختارة بدقة ماهرة من الساعات والقلائد والأقراط والسلاسل والخواتم والأساور والخرز هي في وئام تام، إن ساعات CHARLES JOURDAN تخلق نظرة أكثر جمالا في عالم الموضة والأزياء، فهدفنا الوحيد هو تقديم لك سيدتي الأنيقة كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الموضة والمجوهرات والساعات الباريسية الفاخرة. لتكوني دائما مع روائع جنيف متألقة ومحط أنظار الجميع من حيث اهتمامك وحرصك بأحدث خطوط الموضة.

ومن خلال ارتدائك ساعة CHARLES JOURDAN كوني على يقين وثقة تامة أنك ترتدين قطعة من التميز والرقي والفخامة في الصنع والشكل الخارجي اللافت للأنظار.

وساعات CHARLES JOURDAN مرصعة بأنقى أنواع الألماس ومتوافرة بأسعار تنافسية لا مثيل لها، وفي متناول جميع النساء والرجال مع هذه المجموعة من الساعات التي تأسر قلوب من يشاهدها من النساء والرجال، ولا ننسى الرجل بالتصميم المرموق بالساعات التي تحمل نقش دوامة مثيرة متألقة بالأحجار البراقة الكريمة، وساعات CHARLES JOURDAN النسائية للواتي يطلبن شيئا جديدا يضفي على حياتهن ويضيف إليهن مقدمة في الأناقة.

وللتعرف على مزيد من التشكيلات الجديدة والمميزة من ماركة CHARLES JOURDAN العالمية قم بزيارة أحد متاجر روائع جنيف للساعات لمشاهدة أحدث التشكيلات وأروعها على الإطلاق، والتشكيلة الجديدة متوافرة في اجيال مول، وبوليفارد مول.