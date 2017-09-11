الدهيم: المعرض فرصة لتقوية العلاقات الثنائية والتعريف بنفائس المنتجات التركية

وقعت شركة معرض الكويت الدولي ـ المنظم الرسمي الأول والأكبر للمعارض بالكويت وشركة «ميديا هاتاي» عقد تسويق وإدارة معرض «المنتجات التركية» المزمع عقده خلال من 14 الى 18 نوفمبر المقبل.

وقامت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم بتوقيع العقد مع مدير عام شركة «ميديا هاتاي» إلياس بيرقدار، لتسويق وإدارة معرض «المنتجات التركية» على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف صالة رقم (4A)، والبالغ مساحتها 5000 متر مربع.

وصرحت الدهيم بأن هذا المعرض يعد أحد أهم المعارض المتخصصة بالمنتجات الاستهلاكية التركية، والتي تعتبر إضافة جديدة، حيث يستهدف استقطاب مجموعة من المهتمين من رواد المعارض الاستهلاكية، خاصة البضائع والمنتجات التركية الغنية عن التعريف في الأسواق، نظرا لجودتها ومواصفاتها العالية.

وأشارت الدهيم الى أن المعرض يتيح الفرصة لجميع الأطراف الى تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين من خلال الشركات الكويتية والتركية التي تسعى الى إقامة علاقات اقتصادية مشتركة بين الكويت وتركيا عبر الحصول على توكيلات تجارية في عدة مجالات، منها في القطاع الاقتصادي والاستثمارات المباشرة في مجالات مختلفة تشمل عدة قطاعات، منها العقار والبناء والصناعة، كما تشارك فيه شركات تقدم عروض قطاع السياحة والسفر والفنادق ضمن برامج موجهة الى عشاق الرحلات وجهات سفر جديدة الى تركيا لاستكشاف الوجه الآخر لهذه الجمهورية كوجهة سفر جديدة، ابتداء من السياحة العامة والسياحة الدينية والمصحات العلاجية والاستجمام، إضافة الى فرص استكمال الدراسات العليا للطلبة بالجامعات التركية في مختلف التخصصات.

وأضافت الدهيم أن هذه المعارض تعد فرصة لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والتي من شأنها دفع حركة العلاقات الثنائية قدما بين البلدين، خاصة في مختلف المجالات وبالتالي تقود الى انتعاش الحركة الاقتصادية بين الطرفين.

من جانبه، أكد مدير عام شركة «ميديا هاتاي» الجهة المنظمة للمعرض الياس بيرقدار انه ستقام على هامش المعرض عروض وأنشطة ثقافية فنية واقتصادية وسياحية متكاملة، إضافة الى مجموعة من المحاضرات والندوات بمشاركة شخصيات معروفة وسيتم طرح العديد من القضايا المرتبطة بصناعة هذه المهنة وشجونها، وسيصاحب المعرض مجموعة من الأنشطة الترويجية تشمل سحوبات على تذاكر سفر أو إقامة في فنادق ومنتجعات وعروضا سياحية شيقة بأسعار تنافسية.

واختتم بيرقدار مشيرا الى أن المعرض سيضم مجموعة من المشاركين الرئيسيين، منها شركات ومؤسسات القطاع الحكومي، إضافة الى القطاع الخاص.