Pierre Cardin خاض مشوارا طويلا في عالم الموضة فنهل من كل عصر فكرة ليصبغ ابتكاراته من مجوهرات وساعات بطابع الرقي المخملي، بأسلوب فاخر ومزيج من العصرية والتقليدية معا.

فقد اجتاح الموضة من بابه الواسع بامتياز بدقة عمله وتفكيره المبتكر.

استطاع Pierre Cardin أن يصنع بصمة خاصة وملحوظة في قلوب النساء المرهفة بحب التألق، باتخاذه أسلوبا فريدا، فقد استطاع ادخال الهندسة لصناعة الساعات اللافتة من دوائر هندسية إلى خطوط مستقيمة مميزة عن غيره، النمط الذي سار عليه هو الكلاسيكي المطلي بالتطور وقد أثبت ان لديه علاقة ذات جودة عالية مع الأناقة الخالدة والتألق المعاصر.

وهذا هو بالضبط ما كان وراء Pierre Cardin الحيوية والإبداعات بمقياس الزمن والمجوهرات وإصراره على النجاح بأسلوب البساطة والحس الفرنسي، حيث استطاع أن يجمع مجموعة مثيرة للإعجاب من التطور المعاصر للساعات والمجوهرات.

لقد بنى طموحاته في تصميم الساعات والمجوهرات على أسس فاخرة بأسعار معقولة في متناول الجميع.

وكما عودنا بإصدار وطرح كل سنة نماذج جديدة بأسلوب جديد ولا ينسى الخطوط الأساسية الكلاسيكية، الرياضي، الأناقة والرقي، متعددة الجهات لكن بالقيم الأصلية.

الساعات النسائية والرجالية، الأقلام، المجوهرات، وأزرار الكم.

عرف Pierre Cardin بالفردية ممن لديه نظرة بالمجوهرات والساعات المميز بشكله الهندسي الرائع الأنيق سوف يلاحظ الإبداع بالتصاميم والأسلوب الذي يتبعه بالأناقة البراقة.

الساعات الأنيقة عليها رسمات هندسية وبعضها بارز بطريقة معقولة لافتة الأنظار، ملتفة بجلد طبيعي أصلي حول معصمك لكي يظهر جمال أنوثة يدك، متوافر السوار بالفولاذ الصلب الفولاذ المطلي بالذهب، والجلد بألوانه المختلفة لتتناسب مع كل شخص يهوى التألق والتطور.

في جميع الاتجاهات لا يمكن الإنكار بأنه يكفي لإرضاء جميع الأذواق.

أجمل مجموعات جديدة متحلية بالكاريزما والرقي:

متوافرة في متناول النساء والرجال من إبداعات Pierre Cardin مع تسع ساعات تأسر من سيشاهدها المقدمة ساعات للنساء سبع إضافات، ولا ننسى الرجل بالتصميم المرموق بالساعات التي تحمل نقش دوامة مثيرة متألقة بالأحجار البراقة الكريمة.

ساعة Pierre Cardin ساعة نسائية للواتي يطلبن شيئا جديدا يضفي إلى حياتهم ويضيف إليها مقدمة في الأناقة.

ساعاتPierre Cardin المثيرة والجريئة بطريقة السيراميك لمينا لافتة الأنظار بالدوامات وخطوط هندسية والأحجار الصغيرة متألقة على عرش هذه الساعة ونوعية الفولاذ مقاوم للصدأ. كما ان تعدد الألوان للساعات يسمح لك بامتلاك اللون الذي يناسبك ومتوافر الفولاذ الصلب، الفولاذ المطلي بالذهب