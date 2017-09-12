أعلن مول 360 - وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق، عن توقيع عقد استثماري مع العلامة التجارية الرائدة HUGO BOSS، ليكون مول 360 الموقع الجديد لافتتاح فرعها الخامس في الكويت، حرصا منه على استقطاب أرقى العلامات التجارية العالمية ومواكبة صيحات موضة الأزياء.

تقدم العلامة التجارية HUGO BOSS مجموعة أزياء رجالية مصممة بدقة متناهية من حيث الجودة والأناقة لتعكس الشخصية المعاصرة الواثقة من نفسها والمحبة للنجاح. ستضم HUGO BOSS في مول 360 علامة BOSS حيث تم تصميمها لتلائم المناسبات الرسمية والأنيقة، وBOSS Athleisure هي مجموعة من الملابس الرياضية المريحة، وBOSS Casual التي تجمع كل ما هو عملي وأنيق بطابع عصري وجديد.

ويحرص مول 360 على تزويد زواره بتجربة فريدة لمنحهم فرصة التسوق في أحدث المتاجر العالمية التي يتضمنها، والتي ستضعه ضمن لائحة أفضل الوجهات العالمية للتسوق، حيث انه يضم مزيجا مثاليا من أرقى العلامات التجارية في عالم الأزياء لتلائم جميع الأذواق. ولمعرفة المزيد عن آخر أخبار المول يرجى زيارة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمول 360.