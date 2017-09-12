قامت الشركة التجارية العقارية بتنظيم ورشة عمل فنية للأطفال والشباب على أنغام العزف الموسيقي الحي في برج التجارية يوم الخميس 7 سبتمبر 2017 بالتعاون مع فريق ارت سبيس الفني.

وفي هذا الصدد صرحت روان عدنان- مديرة إدارة التسويق والتأجير أن هذه الفعالية واحدة من ضمن سلسلة نشاطات ترفيهية ثقافية ستقوم بها الشركة التجارية العقارية في مشاريعها التجارية.

وأضافت السيدة روان عدنان أن فعالية أرت اند ميوزيك تهدف الى أن تقدم بيئة تعليمية ملهمة وخلاقة للأطفال والشباب، وتدعم مواهبهم وتنمي مهاراتهم وقدراتهم الفنية، حيث لاقت هذه الفعالية إقبالا واسعا وحضورا كبيرا من الأطفال والشباب وزوار البرج.