العبدالرزاق: التدريب العملي والميداني يساعد المتدربين على تحديد مستقبلهم الوظيفي

احتفل البنك التجاري بتخريج عدد من الطلبة الملتحقين ببرنامج لوياك التدريبي الصيفي الهادف إلى إيجاد فرص تدريبية مميزة للشباب من عمر 16 ـ 27 سنة لتطوير شخصياتهم وصقل مهاراتهم.

وقالت مدير عام إدارة الموارد البشرية منى العبدالرزاق «لقد استقبل البنك بالتعاون والتنسيق مع برنامج لوياك عددا من الطلبة والطالبات وتم إلحاقهم ببرنامج تدريب عملي في فروع البنك التجاري الكويتي».

وتابعت العبدالرزاق مبينة أن البنك وانطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وجهوده الرامية إلى توفير فرص تدريبية للطلبة والطالبات خلال العطلة الصيفية، قام بترتيب هذا البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة «لوياك» في افرع البنك التجاري الكويتي لشغل أوقات فراغهم فيما هو مفيد ولإكسابهم المهارات الأولية المطلوبة للعمل المصرفي ومهارات التعامل مع العملاء.

وأكدت العبدالرزاق على أهمية التدريب الذي يحصل عليه الطلبة والطالبات خلال فترة الصيف وعلى مدار العام، مشيرة الى أن التدريب العملي والميداني عادة ما يساعد المتدربين على تحديد مستقبلهم الوظيفي ويساهم في تهيئتهم قبل الانخراط في بيئة العمل، فضلا عن أهميته في تحديد مساراتهم الوظيفية من أجل خلق جيل واعد من قياديي المستقبل يتمتع بقدرات إبداعية متميزة.

بدورهم، أعرب المتدربون ـ عند استلام شهادة استكمال التدريب ـ عن سعادتهم بالتدريب الذي حصلوا عليه في البنك والذي ساهم في تطوير مهارات التواصل لديهم وقدم لهم معلومات هامة عن العمل المصرفي وطبيعة عمل الافرع.

والبنك التجاري الكويتي إذ يهنئ المتدربين على إتمام تدريبهم بنجاح، فإنه يؤكد على جهوده الرامية إلى بناء المستقبل معا والتي تترجم على أرض الواقع من خلال البرامج التدريبية التي ينظمها البنك لشباب الخريجين الكويتيين من أجل استقطابهم للعمل في البنك التجاري الكويتي بهدف خلق جيل واعد من المصرفيين الجدد.