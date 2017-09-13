إيمانا منه بأهمية الرعاية الصحية لموظفيه، قام البنك التجاري بتنظيم يوم صحي بالتعاون مع شركة «دايت كير» المتخصصة في التغذية الصحية لإجراء الفحوصات الطبية وقياس الوزن، وتقديم الاستشارات والنصائح والحلول بشأن تحسين نوعية نمط الحياة باتباع حمية غذائية صحية، والإجابة عن الاستفسارات حول التغذية الصحية، ومعالجة السمنة والبدانة.

ويأتي هذا التنظيم من جانب البنك بهدف تشجيع الموظفين على اتباع أسلوب حياة صحي مما سينعكس إيجابيا على صحتهم.

وبهذه المناسبة، قالت مساعد المدير العام إدارة الإعلان والعلاقات العامة، أماني الورع: إن استضافة البنك لفريق شركة دايت كير جاءت في إطار حرص البنك على توفير كافة سبل الرعاية والخدمات الطبية لموظفيه، مشيدة بتجاوب واستحسان موظفي البنك لهذه الفعالية، حيث يسعى البنك إلى تنظيم الأنشطة والفعاليات المتعددة والرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات والعادات الصحية السليمة للموظفين.

وفي ختام الزيارة توجهت أماني الورع بالشكر إلى فريق «دايت كير» على جهودهم وتعاونهم مع الموظفين، مؤكدة على استمرار التجاري في التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة التي تعمل على خدمة موظفي البنك وتوعيتهم بأهمية المحافظة على صحتهم وإجراء الفحوصات الدورية لهم.