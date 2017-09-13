تفخر شركة روائع جنيف للساعات بتبنيها علامة تجارية رائدة في عالم الصناعات الفاخرة Trussardi حصريا ولأول مرة في الكويت، تقدم لكم أرقى تشكيلة من الساعات التي تعكس مفهوم الروح الشغوفة بالأناقة والقوة والجمال في آن واحد، وهي مزيج مبدع بتصميم وهندسة استثنائية وبراعة لا مثيل لها.

Trussardi الأناقة والديناميكية، من جهة ومهارة كبيرة والابتكار في صناعة الساعات، من جهة أخرى، مهارة خفية ساهمت في خلق تصاميم راقية، بالعناصر والتفاصيل الثمينة التي تعكس نمط العلامة التجارية، استطاعت Trussardi أن تحتل مركزها بين الماركات العالمية، وأصبحت أشهر من نار على علم.

وتمزج TRUSSARDI بين إبداعات التصاميم العصرية للساعات التي تناسب أذواق الشابات والسيدات وبين القيمة الحقيقة للذهب والماس في آن واحد.

هل لمواكبة الموضة وكل ما هو جديد ومميز له حدود؟ بالطبع لا، فقد حرصت روائع جنيف للساعات لتقدم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات وكل ما هو لافت للأنظار ومنفرد من نوعه حتى تتميزي سيدتي وتتحلي بكل ما هو له رونق خاص ومميز من حيث الشكل والصناعة الفرنسية عالية الدقة والجودة التي لا داعي للخوض فيها كثيرا لأنها تتحدث عن نفسها من حيث الشكل والهيكل الخارجي المنمق والأخاذ والآسر للقلوب العاشقة للموضة.

وبإضافات حصرية تتميز ماركة TRUSSARDI بالتنوع بالمواد المستخدمة في ابتكاراتها، حيث تضيف اللؤلؤ الطبيعي للتصاميم المناسبة للسيدات الأنيقات.

كما عودتنا شركة روائع جنيف للساعات على تقديم كل ما هو جديد ومميز في عالم الساعات والمجوهرات، تفخر بتقديم ماركة TRUSSARDI الإيطالية التصميم والسويسرية الصنع، فهي تمزج بين الذوق الإيطالي الرفيع والمميز وبين وفخامة وجودة الصناعة السويسرية.

ولا نستطيع أن ننكر رغبتنا في التميز الدائم على مدار السنة وأن نظهر بأحلى طلة لدينا وأن نظل على خطوط الموضة العالمية، ولكن في ظل التغير الموسمي المستمر للموضة يكون تحقيق هذا الهدف صعبا ولكن ليس مستحيلا!

إذن كيف يمكنك سيدتي أن تظلي دائما مواكبة لموضة الموسم المقبل والتي قد لا تكون متاحة في الوقت الراهن؟ الآن يمكنك تحقيق هذا الهدف في منتج واحد!

وتحرص روائع جنيف دائما على أن يكون لديها أحدث وأرقى الإبداعات المتنوعة من المجموعة المختارة بدقة ماهرة من الساعات والقلائد والأقراط والسلاسل والخواتم والأساور والخرز هي في وئام تام، إن ساعات TRUSSARDI تخلق نظرة أكثر جمالا في عالم الموضة والأزياء. فهدفنا الوحيد هو ان نقدم لك سيدتي الأنيقة كل ما هو جديد ومبتكر في عالم الموضة والمجوهرات والساعات الباريسية الفاخرة لتكوني دائما مع روائع جنيف متألقة ومحط أنظار الجميع من حيث اهتمامك وحرصك على أحدث خطوط الموضة. متوافرة لدى متاجر روائع جنيف للساعات خاصة فرع السالمية التجاري، وفرع جيت مول.