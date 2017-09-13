أطلقت سلم تشيكنز، إحدى العلامات التجارية الرائدة ضمن شركة صناعات الغانم، والمطعم الأفضل في قطاع المطاعم السريعة التي تقدم أفضل أنواع الدجاج، أطلقت مجموعة جديدة من سندويشات الدجاج المحضرة بطريقة نكهة المطبخ التقليدي للجنوب الأميركي بنكهات شهية ورائعة مع استخدام المواد الطازجة لكافة مكونات السندويشات.

وتأتي هذه السندويشات الجديدة بثلاث نكهات من الجنوب الأميركي. ويتكون سندويش الدجاج برانش الكايان من قطع مختارة ومقلية من صدر الدجاج مع صلصة رانش كايان، الخس، المخلل، والبصل المقلي منزليا وبهارات الكايان في خبزة محمصة، أما سندويش بوفالو تشيكن فهو يحتوي على قطعة شهية من صدر الدجاج المقلي بالصلصة الحارة، وفوقها بعض الخس الطازج والمخلل والبصل المقلي منزليا وجبنة بلو تشيز مع صلصة بلو تشيز في خبزة محمصة، أما النوع الثالث فهو سندويش الباربكيو الحار والمبهر ليكون الاختيار المناسب لمن يعشقون البهارات الحارة، وتحتوي على قطعة من صدر الدجاج المقلي بصلصة الباربكيو الحارة وفوقها بعض الخس والمخلل والبصل وجبنة مونتيري جاك في خبزة محمصة.

وإن ما يتميز به سلم تشيكنز من نكهات غنية للدجاج واختيارات عديدة للوجبات والصلصات والحلويات يجعل منه الاختيار الأفضل لاصطحاب الأصدقاء وأفراد العائلة في أجواء ت يستلهم الجنوب الأميركي حيث تنعكس هذه الثقافة والنكهة في كل طبق نقدمه هنا.

وفي أهذا الجواء الجنوب الأميركي، فإن سلم تشيكنز الكويت يستخدم أيضا جميع المكونات الطبيعية والشهية لتحافظ على الجودة والطعم المميز في كل لقمة منها، هذا بالإضافة إلى أسلوب الضيافة الذي يشتهر به الجنوب الأميركي في جميع مطاعمه، ويقدم سلم تشيكنز لزبائنه إمكانية اختيار وجبات صحية مع قطع الدجاج المشوية، والسلطات، وسندويشات الخس.

ويدعو سلم تشيكنز الجميع لتجربة السندويشات الجديدة الطازجة في مطعمه الوحيد على شارع البلاجات في السالمية، مقابل شوبيز سابقا حيث يمكن للزبائن أن يتناولوا وجباتهم المفضلة داخل المطعم أو أن يحملوها معهم من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 1 بعد منتصف الليل، ويمكن اختيار خدمة التوصيل أيضا.

وتعمل شركة صناعات الغانم على توسيع قطاع عملها في مجال الأطعمة والمشروبات، والذي بدأ في العام 2013 باتفاقية فرانشايز جعلت الشركة تدخل بقوة كبيرة في قطاع الكافيهات في الكويت، واستطاعت الشركة مؤخرا أن تحقق تقدما ملحوظا في قطاع المطاعم السريعة التي تقدم أفضل أنواع الدجاج ومازالت تتوسع بانتظار انضمام علامات تجارية عالمية جديدة.