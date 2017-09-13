«للترفيه عنوان» والعنوان هو فندق النخيل الذي حرص على تقديم برنامج احتفالي خلال ايام عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي لاقى استحسانا كبيرا من رواد الفندق، ففي أول أيام العيد قدم الفندق برنامجا اداره الإعلامي اسامة فودة، وتخلله الكثير من المسابقات المنوعة ووزع العيادي عليهم، وفي الأيام التالية توالت الفقرات الترفيهية والأنشطة والمسابقات المتنوعة.

وكانت للأطفال فعاليات خاصة حيث قدمت إدارة الفندق لهم برنامجا زاخرا بالمسابقات وجوائز قيمة ادخلت الفرحة والسرور إلى قلوبهم، وعاشوا اجواء مميزة ستبقى ذكراها بالبال.

كما وعدت إدارة الفندق بتكرار مثل هذه الاحتفالات في العطل والاعياد ونهاية كل اسبوع على مدار السنة ليكون فندق ومنتجع شاطئ النخيل هو المكان الأمثل والمناسب لك ولأفراد أسرتك لقضاء عطلتك والاستمتاع بكل جديد يقدمه الفندق.